Este próximo sábado 25 de julio el Gobierno Municipal pondrá en marcha la sexta jornada del programa “Juárez Amanece Limpio”, mediante la cual se intervendrán las nueve etapas del fraccionamiento Riberas del Bravo y la colonia Lomas del Valle.



La coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza, informó que la jornada arrancó desde el pasado lunes 13 de julio.



“Durante dos semanas se realiza un proceso de socialización con los habitantes para promover su participación, invitándolos a mantener limpio el frente de sus viviendas, retirar vehículos en abandono y colaborar en el cuidado de los espacios recuperados”, explicó.



En esta limpieza participarán las dependencias de Atención Ciudadana, Atención Ciudadana del Suroriente, Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), Educación, Tesorería, Desarrollo Urbano, Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult), Regulación Comercial y Secretaría del Ayuntamiento.



Comentó que las actividades de Juárez Amanece Limpio son un trabajo conjunto entre ciudadanía y Gobierno Municipal, lo que permite recuperar espacios públicos, mejorar la imagen urbana y construir entornos más seguros, limpios y saludables para todas y todos.



La funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía para conservar limpias las colonias y denunciar de manera anónima a quienes arrojen basura, llantas o escombro en la vía pública, con el fin de preservar los resultados del programa y mejorar la calidad de vida de las familias juarenses.



Con esta jornada sumarán ya 60 colonias con espacios públicos limpios y rehabilitados en distintos sectores de la ciudad.