La empresa STAR Soluciones en Transportes participó como patrocinador y expositor en una importante expo internacional de seguridad realizada en el Hotel Mesaluna, ubicado en el cruce de Paseo de la Victoria y Ejército Nacional, en Ciudad Juárez, donde se reunieron autoridades, especialistas y representantes del sector empresarial.

Durante el evento, Víctor Hugo Vázquez Martínez, director general de STAR Soluciones en Transportes, destacó que la empresa forma parte del capítulo 80 de una asociación internacional de seguridad, siendo actualmente la única compañía dedicada al transporte de personal que participa dentro de este organismo.

La expo reunió a más de 60 gerentes de seguridad de diferentes empresas, así como representantes del sector público y organismos internacionales interesados en conocer nuevas herramientas tecnológicas y estrategias para fortalecer la seguridad corporativa.

Como parte del programa se realizó la presentación oficial de invitados, entre los que destacaron:

• Lic. Álvaro Gutiérrez, Director de Fomento Industrial y Empresarial del Municipio de Juárez.

• Lic. Rosa López, investigadora de la Oficina Regional de Seguridad del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

• Lic. Enrique Alvelais, presidente del Centro de Competitividad Chihuahua.

• Lic. Enrique Fernández Martínez, presidente de OSAC Capítulo Juárez.

Durante la exhibición, STAR Soluciones presentó parte de su flotilla de transporte y vehículos especializados, utilizados para servicios de escolta ejecutiva, traslado de personal de maquiladoras y transporte binacional.

Actualmente, la empresa cuenta con 704 unidades en operación, entre ellas 131 camionetas tipo van y 44 vehículos destinados al transporte de personal y servicios ejecutivos, los cuales operan con tecnología avanzada para garantizar la seguridad de los usuarios.

Entre las unidades exhibidas destacaron vehículos destinados a servicios de escolta para directivos y ejecutivos de la industria maquiladora, además de unidades para traslado de personal, como una Crafter con capacidad para 20 pasajeros, una camioneta JAC para 15 pasajeros y una Toyota híbrida modelo 2018 utilizada para transporte personal.

El director de la empresa explicó que todas las unidades cuentan con plataformas de GPS, sistemas de escaneo para identificar a los usuarios que abordan cada unidad, además de Wi-Fi, botón de pánico y sistemas de paro de emergencia, herramientas que permiten mejorar la seguridad y control del servicio.

Asimismo, anunció el lanzamiento de una plataforma de inteligencia artificial desarrollada por ingenieros de la propia empresa en la región, la cual fue presentada durante la expo y está diseñada para optimizar la operación y seguridad del transporte empresarial.

En materia de innovación, STAR Soluciones también trabaja en proyectos especiales que incluyen vehículos eléctricos similares a los que actualmente se utilizan en países como China y Taiwán, con el objetivo de avanzar hacia modelos de movilidad más sustentables.

Además, la empresa cuenta con camionetas adaptadas para la inclusión, capaces de transportar hasta cinco personas que utilizan silla de ruedas, las cuales cuentan con rampas eléctricas que facilitan el acceso y movilidad de los usuarios, brindando así servicios accesibles para personas con discapacidad.

En el aspecto ambiental, Vázquez Martínez subrayó que parte de la flotilla cuenta con certificación Euro 6, lo que permite reducir emisiones contaminantes y de dióxido de carbono (CO₂), además de incorporar unidades híbridas y ecológicas para disminuir el impacto ambiental en la ciudad.

Actualmente, STAR Soluciones en Transportes brinda servicio a más de 30 empresas maquiladoras en Ciudad Juárez, realizando aproximadamente 15 mil viajes semanales en servicios de transporte de personal y movilidad ejecutiva.

Finalmente, el director destacó que la empresa mantiene también un compromiso social con la comunidad, destinando un porcentaje de sus recursos para apoyar a asociaciones civiles y programas gubernamentales.

Entre estas acciones destaca la donación de 50 toneladas de frijol al Sistema DIF (Desarrollo Integral de la Familia) del Municipio de Juárez, apoyo que también benefició a habitantes del poblado de Samalayuca, como parte de las iniciativas de responsabilidad social de la empresa.

Con estas acciones, STAR Soluciones busca consolidarse como una empresa líder en seguridad, innovación tecnológica, movilidad sustentable y responsabilidad social en la región fronteriza.