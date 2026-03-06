jueves, marzo 5, 2026
Atiende la JMAS reportes de vecinos del fraccionamiento Banús 360

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento, atendió a vecinos del fraccionamiento Banús 360, tras constantes brotes de aguas negras registrados en esta zona.

La directora de Operación de la JMAS, ingeniera Paola Moreno, informó que se realizarán acciones de mantenimiento en el sistema de drenaje sanitario, sin embargo, solicitó la colaboración de los habitantes del sector, ya que durante las revisiones se detectó la presencia de desechos sólidos al interior de la red, como papel sanitario, toallas húmedas y otros residuos que generan taponamientos y en consecuencia, fugas de aguas residuales.

“El compromiso de ambas partes, tanto los vecinos como la JMAS, y hacer la concientización, debido a que en el recorrido dentro del fraccionamiento encontramos objetos ajenos al drenaje sanitario, que afectan su funcionamiento, nos quedamos con el compromiso de trabajar en un desazolve para apoyarles con el vaso de captación”, explicó.

Por su parte, el presidente del comité de vecinos, Noé Alcaraz, agradeció la cercanía de la JMAS y las acciones que se implementarán para atender la problemática.

“Ya nos van a dar una pronta solución, nos van a limpiar el sistema de drenaje del fraccionamiento y van a venir a desazolvar el pozo de absorción y próximamente pondremos una válvula check, para que el agua de otros fraccionamientos no se nos regrese”, comentó.

Con estas acciones, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento refrenda su compromiso de atención inmediata y cercanía con los usuarios, en beneficio de los juarenses.

