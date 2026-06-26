Participará IMDEJ en la Cruzada por la Paz y Atención a las Causas este sábado

El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ) formará parte de la Cruzada por la Paz y Atención a las Causas el día de mañana, 27 de junio, en la colonia Gómez Morín.

El evento se realizará en el cruce de las calles Adolfo Christlieb Ibarrola y Rafael Preciado Hernández, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, y será el personal del IMDEJ quien atenderá a la ciudadanía.

Llevarán juegos de mesa, tira gol, cornhole, así como información sobre las disciplinas deportivas que se practican en la ciudad y los gimnasios y campos deportivos donde se realizan torneos, clínicas y campeonatos.

Los asistentes, que por lo regular son en su mayoría niños, recibirán medallas, playeras deportivas y regalos por participar en las dinámicas que organizan los empleados del IMDEJ.

Previo a esta cruzada, empleados de diferentes dependencias municipales ofrecieron sus servicios desde el pasado lunes 15 y hasta este viernes 26 de junio.

También estarán presentes dependencias como Atención Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) con vacunación de mascotas, Regulación Comercial y el Instituto Municipal de las Mujeres con asesoría legal y servicios para la mujer, entre otras.