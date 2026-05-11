Miles de familias chihuahuenses se reunieron en el evento “Orquestándola Norteño Sinfónico”, donde el alcalde Marco Bonilla encabezó un homenaje a las madres de Chihuahua en una noche acompañada por la música de Conjunto Primavera y la orquesta sinfónica.

Durante el evento, Marco Bonilla reconoció el papel que tienen las mamás en la vida de las familias y en el desarrollo de Chihuahua, agradeciendo su esfuerzo, entrega y fortaleza todos los días.

“Gracias por estar aquí, por ser el corazón vibrante de Chihuahua, por sus consejos, sus abrazos y su amor; gracias a su fortaleza es que siempre podemos salir adelante”, expresó ante las familias asistentes.

Bonilla destacó que las madres representan el motor de miles de hogares chihuahuenses y reiteró que se trabaja para seguir dando resultados que permitan fortalecer a las familias y mejorar su calidad de vida.