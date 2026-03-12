Ciudad Juárez registró la pérdida de 17 empresas durante febrero de 2026, según datos de los registros patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con esta cifra, la ciudad suma 763 negocios que han dejado de operar desde octubre de 2023, cuando se alcanzó el punto más alto de empresas registradas ante el IMSS.

En ese mes se contabilizaron 12 mil 005 patrones registrados. Posteriormente el número comenzó a disminuir.

Para enero de 2026 el registro patronal se ubicó en 11 mil 259 empresas y en febrero descendió a 11 mil 242

Los cierres reportados durante febrero corresponden a distintos sectores económicos. Entre ellos se encuentran empresas de la industria de transformación, comercio, transporte y construcción.

Durante el mismo periodo también se reportó la apertura de nuevas unidades económicas. Se incorporaron seis empresas del sector de servicios para empresas y seis más dedicadas a servicios comunales y sociales.

Marcelo Vázquez Tobar, delegado regional de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIER), señaló que la actividad empresarial se desarrolla en un contexto que incluye cambios en el empleo de la industria maquiladora.

Indicó que en ese sector se han reportado alrededor de 67 mil puestos de trabajo menos en los últimos meses.

También mencionó que los incrementos salariales relacionados con el salario mínimo y los procesos de regulación y fiscalización forman parte del entorno en el que operan las empresas.

El representante de la ANIER indicó que la asociación ofrece asesoría a empresas con operaciones de comercio exterior para revisar alternativas de reducción de costos, capacitación y oportunidades de mercado.