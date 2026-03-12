La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) atendió a vecinos de la colonia El Mezquital ante la problemática de brotes de aguas negras ocasionados por taponamientos en la red de alcantarillado, derivados principalmente de desechos, basura y grasas que son arrojados al drenaje.

La doctora Ana Cristina García, representante de la Dirección Operativa de la JMAS, y el ingeniero Ismael Corona, coordinador de Alcantarillado del Distrito 4, sostuvieron un encuentro con habitantes del sector para escuchar sus inquietudes y acordar acciones para atender esta situación.

Durante la reunión se informó que se implementará un operativo de limpieza y mantenimiento en la red de alcantarillado, utilizando equipo especializado y maquinaria de succión tipo vactor.

Personal de la JMAS explicó que uno de los principales factores que generan esta problemática es la acumulación de grasa en la red de drenaje, la cual proviene en gran medida de establecimientos de comida que no cuentan con trampas de grasa adecuadas.

“Los vecinos nos manifestaron su preocupación por los problemas en la red de alcantarillado, particularmente cuando se presentan lluvias, ya que en algunos puntos llegan a registrarse brotes de aguas negras. Hemos venido trabajando en esta zona desde semanas anteriores y hoy reafirmamos el compromiso de continuar con estas acciones”, explicó el ingeniero Ismael Corona.

Asimismo, informó que se dispondrá de cinco equipos vactor para realizar labores de limpieza en las principales vialidades del sector, con el objetivo de mantener la red libre de azolve, basura y grasa.

Por su parte, Lucero Galindo, presidenta de la colonia El Mezquital, agradeció la atención brindada por la JMAS y destacó la importancia del trabajo coordinado entre la dependencia, los vecinos y los comercios de la zona.

“Agradecemos la respuesta de la Junta de Agua y Saneamiento. Nos informaron que realizarán trabajos de limpieza en el alcantarillado de la colonia, además de revisar que los negocios cuenten con sus trampas de grasa para evitar que el problema continúe”, expresó.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera cercana con la ciudadanía para atender las necesidades de los juarenses y mejorar los servicios de agua y drenaje en la ciudad.