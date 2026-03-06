—Se pone caliente la pelea entre Maru y Cruz

–Topón en Fechac, Bonilla y Pérez Cuéllar

—La gober en informe de Libia Dennise

Ahora sí que la delegada del Bienestar, Mayra Chávez, no se anduvo por las ramas, en plena rueda de prensa, confesó que sí le interesa entrarle a la competencia por un cargo de elección popular.

Nada de “yo no fui”, ni de “mis palabras fueron malinterpretadas”, aquí la cosa va derechita y sin escalas.

La funcionaria federal se aventó el discurso clásico, “mentiría si dijera que no quiero servir al pueblo de Juárez, de Chihuahua, desde alguna otra trinchera”, y la verdad es que los valores de la Cuarta Transformación los trae tatuados hasta en el alma.

Antes traía pintados los colores del PRI, ahora es más guinda que nada.

Y vaya que la han puesto en las encuestas, tanto para la gubernatura como para la alcaldía de Juárez, y por cierto no le ha ido mal, ahí se mantiene. El pueblo bueno y sabio la ve con buenos ojos, pero también hay cierto efecto de la maquinaria morenista.

Mayra dice que para ella es un honor aparecer en las encuestas, que eso habla de su trabajo en equipo.

Y como buena política dice que, por ahora, esta clavada en las tareas de la delegación, aunque eso de estar “concentrada” se parece mucho a dejar la puerta abierta. Así que, mientras los reflectores la siguen, los de Morena ya tienen una carta fuerte para la alcaldía de Juárez.

**********

De nueva cuenta se puso caliente el asunto entre la gobernadora Maru Campos y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Resulta que la gobernadora Maru Campos, con micrófono en mano y en cadena nacional, se aventó la puntada de decir que entre los “chihuahuitas” y los “juaritos” la relación está más complicada que armar una buena carne asada en tiempos electorales.

Todo comenzó con una inocente pregunta de Ciro Gómez Leyva sobre su cercanía –o lejanía– con Juárez, y de ahí, la bola de nieve.

Dicen los que saben que la gobernadora, lejos de tender puentes, echó más leña al fuego al remarcar que Juárez es “una entidad aparte”, como si los juarenses fueran del planeta Marte.

Desde luego, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, ni tardo ni perezoso, salió con los tapones de punta en defensa de su raza fronteriza, recordándole a la mandataria estatal que Juárez no es ni más ni menos que Chihuahua… y de paso que en los 67 municipios todos tienen derecho al mismo respeto, vivan donde vivan.

Pues sí, parece que el horno no está para bollos en la frontera. Hay quienes dicen que este tipo de declaraciones nomás abonan a la división y la grilla, justo cuando lo que urge es cerrar filas, pues en seguridad pública no andan muy bien estos dos gobiernos y si quieren justificación de su existencia deben garantizar la seguridad de sus gobernados, pero no, mejor prefieren pelear y rasgarse las vestiduras.

Pero no nos hagamos estos dimes y diretes son parte del calentamiento de motores rumbo al 2027. Lo que es seguro es que el sentimiento de los juarenses no se arregla con diminutivos.

***********

Ayer en Juárez se armó el informe estatal de FECHAC edición 2025, evento al que no podían faltar los alcaldes Marco Bonilla de Chihuahua y Cruz Pérez Cuéllar de Juárez.

Ambos, como buenos aspirantes a la gubernatura, buscaron lucirse ante la raza, pero el aplausómetro estuvo tan parejo como partido de futbol entre América y Chivas, nadie se quedó atrás, y la porra se dividió en dos.

Mientras tanto, Maru Campos, la gober, andaba de gira por Guanajuato, echando porras a su colega Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien entregó su Segundo Informe al Congreso y luego lo presentó en la Velaria de la Feria de León, donde dejó muy claro que el gobierno debe estar cerca de la gente y no solo en escritorio.

Libia presumió una baja histórica en homicidios dolosos, ¡51.4% menos! y se aventó el discurso de que el agua será para todas y todos, prometiendo que nadie se quedará seco, aunque haya resistencias por el acueducto Solís.

Por acá, Bonilla celebró los 30 años de FECHAC, resaltando el trabajo en conjunto con el sector privado y público para dignificar a las familias.

De paso, soltó la cifra, más de $150 millones de pesos en la bolsa compartida para fondear proyectos, desde equipamiento escolar hasta programas como “Conecta Contigo”, que ya han beneficiado a más de 15 mil estudiantes.