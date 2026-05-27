FGR cita a Maru Campos; gobernadora denuncia intento de incriminarla

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, fue citada para comparecer este miércoles 27 de mayo ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez; sin embargo, la mandataria estatal no se presentó en las instalaciones fronterizas luego de optar por atender el citatorio en la sede de la Ciudad de México.

La mandataria, en conjunto a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), se hicieron presentes en punto de las 10:00 de la mañana en las instalaciones de la FGR. De acuerdo con versiones difundidas por medios internacionales, la gobernadora podría interponer algún recurso jurídico, aunque también se contempla que su defensa presente un escrito en su nombre.

Antes de ingresar a las oficinas, el equipo de la gobernadora realizó una conferencia, en la cual, el dirigente del PAN, Jorge Romero explicó que su no vienen para comparecer ante la solicitud ya que “no tiene ni el mas mínimo sustensto”, esto derivado de la “ignorancia jurídica que pretende hacer comparecer a una gobernadora”, aclaró que en realidad se presentan para denunciar políticamente la “persecución de la cual está siendo objeto Maru Campos por la 4T”.

Por su lado, Roberto Gil Zuarth, asesor jurídico de la gobernadora argumentó que la presencia de la mandataria en la FGR de la Ciudad de México se debe a que en el documento entregado se señala que esas son las instalaciones específicas para presentar escritos y objeciones al contenido del citatorio.

Asimismo, manifestó que con el escrito que llevan se le está dando una puntual respuesta a la “intención inconstitucional” de la FGR por sujetar a la gobernadora a un acto de investigación, cuyo objetivo no es entrevistarla sino lograr una situación imputativa en su contra.

En su lugar, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lanzó un contundente mensaje hacia el partido morenista, destacando que hoy, en México, se hace evidente el uso político de las instituciones federales y puntualiza haber defendido a las familias haciendo que las drogas no llegaran en forma de adicción hacia los niños. También manfiesta que su gobierno ha colaborado sin reserva con la FGR y a pesar de eso se le hizo llegar de manera extraña un citatorio bajo la simulación de ser un “testigo” pero que su finalidad es fabricarle un caso y poder convertirla en imputada.

Finalmente, la mandataria fue nuevamente citada para declarar el próximo viernes 29 de mayo a las 10:00 horas en la Fiscalía de la Ciudad de México.