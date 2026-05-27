Jorge Soto, diputado local y vocero del PAN Municipal, afirmó que la comparecencia de la gobernadora Maru Campos ante la FGR confirma una ofensiva política contra Chihuahua desde el centro del país.

“Maru Campos está dando la cara. Aquí no hay evasión ni protección política; hay una gobernadora que se presenta ante la autoridad. Pero también hay que decirlo: la FGR está siendo utilizada como brazo ejecutor del morenismo para convertir la justicia en persecución política”, señaló Soto.

Soto cuestionó además el trato desigual frente a otros casos, particularmente el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Señaló que, mientras Maru Campos acudió de frente y bajo escrutinio público ante la autoridad, en el caso de Rocha Moya se ha dicho que ya compareció, pero no existe evidencia pública clara ni se observa la misma presión institucional, política o mediática.

“¿Cómo es que a unos se les exhibe y a otros se les cubre? Esa diferencia confirma que no estamos ante un criterio de justicia, sino ante una operación política selectiva”, afirmó.

El legislador sostuvo que resulta contradictorio presionar a una gobernadora que ha enfrentado al crimen, mientras gobiernos de Morena señalados por violencia, omisiones y presuntos vínculos criminales no reciben el mismo trato.

“En Chihuahua se combate al crimen, no se le administra. Si quieren investigar, que investiguen conforme a derecho; pero si buscan intimidar a Maru Campos, se van a topar con un estado firme y unido”, concluyó.