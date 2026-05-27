La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) dio inicio a la primera etapa de remodelación de las instalaciones de purificación de agua, conocidas como ósmosis, ubicadas en Anapra, con el objetivo de brindar un mejor servicio a las y los habitantes del sector, en cumplimento a la instrucción de la Gobernadora Maru Campos.

África Hernández, encargada de las ósmosis inversas, informó que, el proyecto de rehabilitación contempla una inversión de un millón 600 mil pesos y un periodo aproximado de 20 días de trabajos, con la finalidad de que las instalaciones operen en óptimas condiciones.

Esta primera etapa de remodelación beneficiará de manera directa a entre 600 y 700 familias del sector, permitiendo el llenado gratuito de hasta 200 garrafones diarios.

Detalló que, las labores incluyen la ampliación de las instalaciones, el reemplazo de bombas para atender una mayor capacidad de servicio, la modernización de filtros de arena y carbón, el cambio de tanques y la instalación de una cisterna con capacidad de 10 mil litros, para atender la amplia demanda que se registra durante la temporada de calor.

“El equipo de está caseta de ósmosis ya tiene varios años de uso, por lo que, será modernizado para mejorar el servicio a la comunidad” señaló.

Indicó que, las instalaciones operan todos los días de la semana, en un horario de 7:00 a 11:00 de la mañana y de 3:00 a 7:00 de la tarde.

“En la zona se cuenta con seis instalaciones de purificación de agua, cinco de ellas en Anapra y una más en Lomas de Poleo. Los usuarios pueden acudir a llenar sus garrafones de manera gratuita, respetando el horario de atención establecido” explicó.

Finalmente, invitó a las y los habitantes de Anapra a hacer uso de estas casetas de purificación, las cuales contribuyen al mejoramiento de la calidad del agua para las familias del sector.

La JMAS refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo y modernizando la infraestructura hidráulica del organismo, para ofrecer servicios de mayor calidad a la ciudadanía.