Como parte del programa “Agua para Todos en Los Kilómetros, la Junta Contigo”, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), realizó este día la entrega de tinacos a familias de la zona de Los Kilómetros, beneficiando a habitantes de las 12 colonias que conforman este sector de la ciudad.

Mauricio Melendez Sierra, director comercial de la JMAS, informó que, en esta primera etapa, se inició la entrega con 20 tinacos para las familias previamente seleccionadas como beneficiarias, sin embargo, la intención es concluir con la entrega de 3 mil unidades.

“La instrucción de la gobernadora Maru Campos fue atender a las y los juarenses, específicamente en la zona de Los Kilómetros. Por ellos, la Junta de Agua está trabajando en atender este sector, siendo la entrega de tinacos una de las primeras acciones” expresó.

Los tinacos cuentan con una capacidad de almacenamiento de 600 litros de agua potable, lo que representa un importante apoyo para las familias que enfrentan dificultades en el acceso al servicio.

Asimismo, anunció que, la próxima semana se realizará la entrega de la primera caseta de purificación de agua (Ósmosis), la cual permitirá a los habitantes acceder a agua potable mediante el llenado de garrafones. Además, se incrementarán las rutas de distribución del suministro en pipas, pasando de 20 a 35.

Recordó que el programa “Agua para Todos en Los Kilómetros, la Junta Contigo” contempla diversas acciones encaminadas a fortalecer el suministro de agua potable en la zona, tanto mediante obras de infraestructura como a través de apoyos directos para el almacenamiento y acceso al recurso.

Por otra parte, la señora María Estela Cruz, habitante de la colonia Granjas del Progreso y beneficiaria del programa, agradeció a la gobernadora Maru Campos y a la JMAS por este apoyo, el cual beneficiará de manera positiva su hogar.

“Me informaron que fui una de las beneficiarias de un tinaco y estoy muy agradecida, porque nos ayudará a no batallar por el agua, debido a que es una zona muy careciente de este servicio” comentó.

Finalmente, la JMAS exhortó a las familias beneficiadas a cuidar y dar un uso adecuado a los tinacos entregados, recordando que cualquier intento de venta o subasta de estos apoyos es una práctica indebida y contraria al propósito social de este programa.