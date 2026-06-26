Chihuahua cerró la jornada del jueves con tres incendios forestales activos, luego de que se detectaran dos nuevos siniestros en el municipio de Guerrero, informó la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en su más reciente reporte.

El Monitor de Incendios Forestales, actualizado a las 20:24 horas del 25 de junio, señala que en el país permanecen cuatro incendios activos, de los cuales tres se ubican en territorio chihuahuense.

El incendio de mayor antigüedad continúa en el Ejido Cinco de Mayo (El Osito), en el municipio de Janos, donde el fuego ha consumido de manera preliminar 19 hectáreas. Gracias a las labores de combate, el siniestro se encuentra prácticamente controlado y próximo a su liquidación.

Los otros dos incendios comenzaron durante el jueves en el Ejido Tacuba, municipio de Guerrero. Uno de ellos se desarrolla en el paraje El Trillito, dentro del Área Natural Protegida de Tutuaca, mientras que el segundo permanece en otra zona del mismo ejido.

Ambos incendios presentan una afectación preliminar de una hectárea cada uno y registran un avance del 20 por ciento en su control y del 10 por ciento en su liquidación, por lo que las brigadas continúan trabajando para impedir que las llamas se extiendan.

Para hacer frente a los tres siniestros, la Conafor mantiene desplegados 70 combatientes en la entidad. Del total, 22 brigadistas trabajan en Janos, 10 atienden uno de los incendios en el Ejido Tacuba y otros 38 realizan labores en el incendio de El Trillito.

Las autoridades forestales mantienen vigilancia constante sobre las zonas afectadas y reiteraron el llamado a la población para evitar el uso del fuego en áreas boscosas y reportar de inmediato cualquier conato de incendio, con el fin de reducir el riesgo de nuevos siniestros.