El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), anunció la implementación de un nuevo esquema de comedores semi móviles del programa NutriChihuahua.

Esta estrategia tiene como objetivo ampliar la cobertura de atención alimentaria en las distintas regiones del estado y acercar este servicio a un mayor número de personas.

Rafael Loera, titular de la SDHyBC, explicó que este modelo complementará la red actual de comedores comunitarios, mediante el uso de contenedores marítimos adaptados y equipados con cocina, mobiliario y todo lo necesario para la preparación y distribución de alimentos.

Estos espacios podrán instalarse estratégicamente en zonas con mayor demanda, lo que permitirá una atención más eficiente y permanente a las comunidades.

Loera dijo que la meta para este año es poner en operación 40 comedores semi móviles, como parte del fortalecimiento de la estrategia NutriChihuahua y del compromiso de ampliar la infraestructura para la atención alimentaria en el estado.

Señaló que este proyecto contribuirá al cumplimiento de la meta de contar con 80 comedores en funcionamiento, lo que permitirá consolidar una red de apoyo para llegar a más familias chihuahuenses.

Agregó que esta estrategia forma parte de las acciones impulsadas por la actual administración estatal, para acercar alimentos nutritivos a quienes más lo necesitan y ampliar el acceso a una alimentación adecuada en las diferentes regiones de Chihuahua.