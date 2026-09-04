Ante el próximo cierre de vialidades por la construcción de un puente superior en el bulevar Juan Pablo II y la avenida Valle del Sol, el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel pidió paciencia a los automovilistas y habitantes de los sectores que se verán afectados, al señalar que las molestias serán temporales; el proyecto tendrá un periodo estimado de ejecución de siete meses.



La obra contempla una inversión aproximada de 150 millones de pesos y busca mejorar la circulación en uno de los puntos de mayor tránsito vehicular de la ciudad.



El alcalde explicó que diferentes dependencias municipales han trabajado previamente en la socialización de los cierres y las rutas alternas, mediante acercamientos con los vecinos, diferentes sectores de la población y transportistas.



Indicó que Desarrollo Social, la Coordinación General de Seguridad Vial y Obras Públicas han participado en estas acciones con el propósito de informar a la ciudadanía sobre las alternativas que podrán utilizar durante el desarrollo de los trabajos.



“A la población en general, a los ciudadanos, pedirles paciencia. Este tipo de molestias que se van a generar son de determinado tiempo”, expresó Ortiz Orpinel.



El Presidente Ortiz Orpinel señaló que el Gobierno Municipal ha buscado cumplir con los tiempos establecidos para la ejecución de sus proyectos y estimó que, en este caso, los trabajos tendrán una duración aproximada de siete meses antes de que la circulación pueda restablecerse con normalidad.



Como ejemplo, mencionó el distribuidor vial Talamás Camandari, al considerar que las afectaciones temporales ocasionadas durante su construcción posteriormente se tradujeron en una solución a un problema de movilidad.



Ortiz Orpinel aseguró que durante los cierres se mantendrá coordinación con Seguridad Vial para facilitar el flujo vehicular y reducir, en la medida de lo posible, las afectaciones ocasionadas por los desvíos.



También envió un mensaje a los habitantes de los fraccionamientos por donde será canalizada parte de la circulación, al asegurar que los vehículos de carga pesada no ingresarán a estas zonas.



Explicó que este aspecto ya fue trabajado con representantes del sector transportista para establecer las rutas correspondientes y evitar que los camiones pesados circulen por las áreas habitacionales.



El alcalde comentó que la construcción del puente superior generará complicaciones temporales en la movilidad, pero sostuvo que, una vez concluida, permitirá mejorar el flujo vehicular y atender problemas de fondo en la circulación de la ciudad.