Mientras Marco Bonilla prepara su Quinto Informe, las cuentas que no aparecen en sus promocionales hablan de mil 95 millones de pesos de deuda, mil 56 millones destinados a patrullas rentadas, sobrecostos en luminarias y apenas 10 por ciento del gasto canalizado a infraestructura, afirmó el presidente del Consejo Estatal de Morena en Chihuahua, Hugo González Muñiz, al advertir que detrás del discurso de eficiencia hay una administración marcada por deuda, rentas millonarias y poca obra.

Lo que Bonilla no presume es que en cinco años dejó una cuenta mucho menos cómoda: mil 95 millones de pesos de deuda, mil 56 millones de pesos comprometidos en el arrendamiento de patrullas, un sobrecosto de 61 por ciento en luminarias y sólo 10 por ciento del gasto total destinado a infraestructura. Para González Muñiz, las cifras resumen el verdadero balance del gobierno panista: mucho gasto, poca obra y más deuda.

La deuda contratada durante las dos gestiones de Marco Bonilla asciende a mil 95 millones de pesos para proyectos como el distribuidor vial sur, el polideportivo, el relleno sanitario, la Comandancia Oriente y tres puentes, además de un pago de intereses superior a 100 millones de pesos. Sin embargo, señaló, el caso más evidente de una mala planeación es el relleno sanitario, proyecto que no se concretó como estaba previsto, mientras que en los puentes existen cuestionamientos por sus costos.

Detalló que en 2022 el alcalde capitalino contrató una deuda por 318 millones de pesos para el polideportivo, el distribuidor vial sur y 12 superpostes, además de otros 132 millones de pesos para el relleno sanitario, crédito que tuvo que ser redireccionado porque la deficiente gestión del proyecto impidió utilizar los recursos para el objetivo originalmente planteado.

De la misma manera, en 2025 Bonilla contrató deuda por 75 millones de pesos para la Comandancia Oriente y, ese mismo año, adquirió otro compromiso financiero por 570 millones de pesos para los puentes de vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias; avenida Fuerza Aérea y carretera Aldama; y avenida Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud. Es decir, una administración que presume capacidad financiera terminó recurriendo una y otra vez a la deuda para financiar su obra pública.

El también regidor de Morena señaló que en seguridad la administración de Bonilla destinó mil 56 millones de pesos al arrendamiento de 300 patrullas, con un costo promedio de 3.5 millones de pesos por unidad, mediante contratos de varios años que, al concluir, no dejarán esos vehículos como patrimonio del municipio. El cuestionamiento, dijo, no es si Chihuahua necesita seguridad, sino por qué el Ayuntamiento terminó pagando cantidades millonarias por rentar lo que pudo convertirse en patrimonio público.

González Muñiz sostuvo que estas decisiones dejan serias dudas sobre la administración de los recursos públicos, pues sólo 10 por ciento del gasto de cinco años fue destinado a infraestructura y, además, una parte importante de esa inversión se realizó con deuda. Bonilla puede presentar videos, inauguraciones y cifras de promoción, pero las cuentas públicas cuentan otra historia, afirmó.

El líder morenista realizó un comparativo entre Chihuahua capital y Ciudad Juárez para exhibir, dijo, que en la capital se ha pagado más por servicios y equipamiento similares. Como ejemplo, señaló que Chihuahua pagó 51.9 millones de pesos más por luminarias, lo que representa un sobrecosto de 61 por ciento frente a lo pagado en la frontera. El contraste, sostuvo, evidencia que el problema no es únicamente cuánto se gasta, sino cuánto termina costando lo que se compra y quién paga la diferencia.

Detalló que Chihuahua capital y Ciudad Juárez representan, a su juicio, dos formas distintas de gobernar: mientras Juárez destinó 5 mil 720 millones de pesos a infraestructura durante cinco años, Chihuahua capital invirtió sólo 2 mil 543 millones; mientras Juárez destinó 213 millones de pesos a la compra de 170 patrullas, Chihuahua comprometió mil 56 millones de pesos en el arrendamiento de 300 unidades. En una ciudad se compra patrimonio; en la otra se paga renta y la deuda se queda.

Por ello, González Muñiz sostuvo que Marco Bonilla tiene más preguntas que presumir y varios números que explicar: ¿Por qué endeudó al municipio por mil 95 millones de pesos? ¿Por qué destinó mil 56 millones a patrullas rentadas? ¿Por qué Chihuahua pagó 61 por ciento más por luminarias? ¿Y por qué sólo 10 por ciento del gasto terminó en infraestructura? El dirigente morenista concluyó: “Que Bonilla no lo diga en su informe no significa que no haya pasado; los números también rinden cuentas y esos son los números que su gobierno preferiría que nadie preguntara”.