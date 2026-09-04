Ciudad de México. – Desde el primer día, para el presidente Trump ha sido una prioridad desmantelar toda la red de los cárteles y las organizaciones narcoterroristas. A través de la cooperación impulsada por el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, los Estados Unidos y México no solo van tras las drogas, las armas y los criminales, sino también tras los recursos ilícitos, las redes financieras, los facilitadores y la corrupción que los sostienen. Cada entidad que forme parte de la red de los cárteles rendirá cuentas ante la justicia.

Las drogas y las armas pueden ser reemplazadas. Pero cuando les quitamos los recursos que permiten a los cárteles comprar fentanilo y precursores químicos, adquirir armas, reclutar, reconstruir sus redes y financiar otros delitos, golpeamos el corazón de sus operaciones. Al quitarles el dinero, les quitamos la capacidad de reorganizarse y seguir dañando a nuestras comunidades. Eso también significa combatir la corrupción. La corrupción aleja la inversión legítima, perjudica a los ciudadanos, genera inseguridad y facilita la operación de las redes criminales. El dinero ilícito deja un rastro, y quienes lo tocan quedan marcados. Vamos tras ambos.

Por eso es importante el Foro Internacional sobre Delitos Financieros CI-FIRST. Por primera vez, expertos de ambos gobiernos, autoridades financieras, instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y el sector privado están conectando información que ninguna institución o país puede ver por sí solo. Una transacción sospechosa puede llevarnos a cuentas, activos, facilitadores y, finalmente, a una red criminal más amplia. A través de grupos de trabajo bilaterales, el intercambio de información en tiempo real, las sanciones de OFAC y la cooperación con autoridades financieras mexicanas, estamos convirtiendo esa información en investigaciones, acciones concretas y resultados.

Los cárteles alguna vez creyeron que podían proteger sus recursos trasladándolos a través de las fronteras y ocultando distintas partes de sus redes. Ya no. Cuando los Estados Unidos y México trabajan juntos con otros socios internacionales, no hay dónde esconderse. Seguir el dinero. Conectar la información. Tomar acciones decisivas. Así es como los golpeamos donde más les duele; así es como desmantelamos toda la red.