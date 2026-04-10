Agentes elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), durante un operativo en la avenida De los Aztecas y calle Venecia de la colonia Ciudad Moderna, detuvieron en flagrancia a dos masculinos que presuntamente extorsionaron a una persona en Ciudad Juárez.

La acción policial que se desplegó en conjunto con elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, derivó en el arresto de Luis David E. M. y Héctor Noé R. V., ambos de 36 años de edad.

Al momento de su detención, se les encontraron 3 mil 800 pesos, probablemente como resultado de la extorsión a su víctima. Además, les fue asegurado un vehículo de la marca Ford, línea Fusión, modelo 2019, de color negro.

Los detenidos y lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará en las próximas horas de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso para combatir y erradicar los delitos que atentan contra el patrimonio de los ciudadanos.