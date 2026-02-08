Este domingo, el estadio Levi’s en Santa Clara, California, será escenario del Super Bowl LX. Ante la magnitud del evento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una serie de recomendaciones para los mexicanos que asistirán al evento. En un contexto de tensiones debido a las políticas migratorias de la administración Trump, el gobierno mexicano instó a sus ciudadanos a disfrutar del evento con responsabilidad y respeto.

La SRE destacó la importancia de seguir las indicaciones de los encargados de la seguridad del evento y de actuar con prudencia en todo momento. Asimismo, exhortó a los asistentes a mantener una comunicación constante con algún familiar o amigo cercano que pueda estar al tanto de su situación durante el evento.

En este sentido, la cancillería subrayó que cualquier acto que lleve a una detención puede ser motivo de deportación. – Cumplir con las normas del evento y respetar las instrucciones del personal de seguridad. – Evitar conducir si se ha consumido alcohol o cualquier sustancia que pueda afectar las capacidades. – Solicitar apoyo consular de inmediato en caso de ser detenido o involucrado en algún incidente.

La Secretaría recordó a los mexicanos que, en situaciones de emergencia, el consulado mexicano está disponible para brindar asistencia. Si algún connacional se encuentra en una situación crítica, como el extravío de documentos o ser víctima de algún delito, puede contar con el respaldo de las autoridades consulares.

En el caso de una detención, los mexicanos tienen el derecho de solicitar que se notifique al consulado de manera inmediata. Este 8 de febrero se celebra el Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. El partido comenzará a las 17:30 horas, tiempo del centro de México, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.