—Morena y PAN maximizan debate por elección de regidores

—Para el 6 de marzo audiencias públicas en Juárez

—Dani Álvarez niega carteleras; “ni yo los subí, ni yo los pagué”

El Congreso del Estado se va de tour y este lunes aterriza aquí en Juárez. Ya saben, vienen a sesionar, a tomarse la foto, y de paso echarse un shopping en El Paso, porque cuando hay evento solemne, los diputados aprovechan para estrenar sus mejores galas.

Lo curioso es que la última vez que se dejaron caer todos juntos por juaritos fue a finales de mayo del año pasado, cuando armaron una sesión solemne para conmemorar la finalización de los festejos de la Revolución Mexicana.

Después de eso, ni sus luces; los legisladores locales y federales brillan por su ausencia y a Juárez sólo regresan cuando hay algo que celebrar, o cuando les toca dar discursos llenos de halagos a la tierra juarense y su gente.

Pero no se engañen, apenas cruzan Villa Ahumada, se olvidan de todo. Y para acabarla de amolar, estas sesiones solemnes suelen ser más light que el café de oficina, cero debates, puro protocolo.

**********

Por cierto, un de los temas candentes que se debate en el Congreso es la propuesta para elegir regidores por voto directo y en demarcaciones territoriales.

El verdadero debate queda para después, y esta vez el asunto caliente es la propuesta de elegir regidores por voto directo en demarcaciones territoriales.

El verdadero debate queda para después, y esta vez el asunto caliente es la propuesta de elegir regidores por voto directo en demarcaciones territoriales.

Morena quiere mover el tablero, pero el PAN no le entra al juego y, según Alfredo Chávez, cambiar la ley así nomás no garantiza mejor representación.

Dicen que la discusión debe ser integral, junto con la Reforma Política, para no hacer cambios a la carrera ni copiar modelos fallidos de otros estados.

Eso sí, todos admiten que los cabildos necesitan más cercanía con la raza de cada zona, pero la receta mágica todavía no llega.

************

Y siguiendo con el tema legislativo, el Congreso de Chihuahua acaba de lanzar la invitación más abierta que el WhatsApp de la tía, para las Audiencias Públicas para elegir regidores directos.

Dicen que quieren escuchar a la raza, a los académicos y hasta a los que nunca votan.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presume que busca una democracia más representativa, aunque Morena y el PAN siguen peleando si esto realmente mejora las cosas o nomás es para que todos salgan en la foto.

Nadie quiere copiar modelos fallidos de otros estados, pero la receta mágica sigue sin aparecer.

Una cosa es hacer audiencias y otra muy distinta escuchar las voces de la raza de cada zona. Al final, puro protocolo y discursos bonitos, pero el debate real y la sustancia, para después. Ya veremos si esta vez el Congreso aterriza o sólo pasa de largo, como siempre.

Por lo pronto, las audiencias ya están programadas y el 6 de marzo le tocará a Ciudad Juárez, ya veremos si hay participación y las opiniones de los fronterizos.

***********

Por otro lado, la presidenta del PAN estatal, Daniela Álvarez, negó rotundamente que las vistosas carteleras en donde aparece la silueta de una mujer no son de ella, dijo que ni las pagó ni las pidió.

Según la líder albiazul, ella anda más preocupada por pagar el Predial que debe el PAN al municipio, que por gastar el presupuesto partidista en espectaculares. Será que alguien le quiere hacer publicidad gratis o nomás le están poniendo piedritas en el camino, es pregunta.

Mientras tanto, no se anduvo por las ramas y ya prepara paquete de denuncias contra el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, a quien lo crítica fuertemente, cuatro denuncias: violencia política, delitos electorales y –cómo no– un par por nepotismo.

Dicen los enterados que Daniela no suelta el tema y ahora también entrará al quite para defender a mujeres acosadas en la administración juarense. Por su parte el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, seguirá con la ofensiva cobrando el predial y atacando el “mugrero” de la Torre Centinela.