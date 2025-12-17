—Develaciones y halagos sin medida de Iván Pérez

—Ramos y Cruz pura amistad y flores, no podrán

—Ibáñez no podía irse a comer tamales sin dar informe

Al presidente de la Canaco, Iván Pérez Ruíz, se le ocurrió organizar la ceremonia para la develación de las fotos de los expresidentes Elizabeth Villalobos Luna y Rogelio Ramos Guevara, justo aprovechando el ambiente festivo de la temporada decembrina.

Así que este martes por la tarde, Iván no perdió oportunidad y reunió a los socios, extendió invitación a unos cuantos personajes distinguidos y, claro, no podía faltar su compota, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, para que todos fueran testigos de la develación de las fotos de los dos expresidentes en el muro de la galería.

La ceremonia estuvo tan emotiva que parecía desfile de miel con todo y confeti, puro derroche de elogios y parafernalia cortesía de Pérez Ruíz para los dos expresidentes homenajeados.

Pero quien se llevó la ovación de la tarde fue el bigotón Rogelio Ramos, a quien Iván le tiró tantas flores y halagos que aquello ya parecía declaración de… amistad eterna.

Y el que de plano ya no puede faltar a ningún evento de la Canaco, sea reunión de café o ceremonia de gala, es el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, que, según cuentan los que van seguido, es el mandamás tras bambalinas y el que mueve los hilos para que todo salga a pedir de boca.

Dicen que, si no aparece, hasta parece que el evento no cuenta, su presencia es garantía de reflectores, saludos de mano y, claro, alguna que otra palmadita en la espalda para los socios consentidos.

No por nada, ya se rumora que la Canaco y la presidencia municipal son más cuates que nunca, y más que van a ser en 2027.

Y el que tampoco ocultó ni tantito el amor por Cruz, fue el empresario hotelero Rogelio Ramos, que también lo colmó de halagos y hasta le soltó una que otra frase de esas que hacen ruborizar hasta al más curtido en política.

Dicen que la amistad entre ambos era tan evidente, que los asistentes ya no sabían si estaban presenciando una ceremonia o un reencuentro entre mejores amigos. Más de uno salió de ahí pensando que, con tanto elogio y palmada, el muro de la galería se quedó chico para tanta camaradería.

*************

En la misma ceremonia de develación de fotografías en la Canaco, se armó buen chisme y todo porque los morbosos estaban esperando quién se llevaba los aplausos por el Buen Fin.

No es por nada, pero parece que los expresidentes de la cámara andan más peleados que las diputadas del Congreso de la Ciudad de México que en días pasados se agarraron de las greñas.

Ayer, el mero mero de Canaco, el abogado Legranel Iván Pérez, le echó flores y hasta reconocimiento oficial a Daniel Murguía Lardizábal, como el gran inventor del famoso Buen Fin, que —no hay duda— ha hecho que más de uno se endeude por adelantado en todo el país.

Pero como en toda buena novela mexicana, los socios aseguran que el verdadero padre de la criatura es Antonio Andreu, el presidente anterior a Dani Murguía.

Y así como en los realities, el drama no faltó: el buen Toño Andreu ni se paró por la ceremonia porque el reconocimiento se lo dieron a Daniel Murguía, quien, por si fuera poco, ahora es diputado federal por conveniencia de Morena cuando antes de ser moreno buscaba hueso en el PRI.

Dicen que en los pasillos de Canaco el chisme corre como pólvora: “¡Aquí se cuecen habas!” y que el tema, lejos de enfriarse, está más candente que los memes de la política nacional.

Mientras tanto, los comerciantes nomás quieren saber quién es el que realmente merece que le pongan placa… y los consumidores, ya ni les importa quién inventó el Buen Fin, mientras haya ofertas. Ya pasaron muchos años de eso, pero a muchos no se les olvida.

A los interesados en el tema les recomiendan echarse un clavado a Wikipedia para conocer la verdadera historia. ¿Será?

***********

Aunque algunos se la pasan diciendo que los informes de rectores son puro trámite y palabrería, el de Óscar Ibáñez en la UTCJ sí que movió el avispero en el mundillo político fronterizo.

Resulta que el doctor no solo presumió récords de matrícula y carreras nuevas, sino que se aventó a decir que van por ser la universidad tecnológica número uno de México, no solo en población, sino en calidad educativa y en instalaciones.

El reto está bueno con eso de la competencia en ingeniería y hasta inteligencia artificial.

Por cierto, Ibáñez no escatimó en agradecimientos a sus invitados que mencionó de uno por uno, y a la gobernadora Maru Campos le agradeció el puesto.

Dicen que, con esos recursos para laboratorios, becas y hasta robots industriales, la UTCJ trae mejor equipo que muchas fábricas de la zona, claro que en sueños.

Pero aquí entre nos, el verdadero mérito parece estar en no dejar que los apoyos se queden en discursos y sí en acciones que beneficien a estudiantes y comunidad.

No falta quien vea el informe como mero lucimiento político del doctor que padece necesidad de presencia y necesita calorcito, pero si todo lo que dijo se cumple, la UTCJ podría convertirse en el semillero de técnicos y profesionistas que urge en juaritos.