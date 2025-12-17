Con el objetivo de fortalecer el bienestar y la seguridad social del personal, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) y el Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL) firmaron un convenio de colaboración para la prestación de servicios médicos asistenciales a favor de las y los trabajadores de CONALEP Chihuahua.

Mediante este acuerdo, el ICHISAL prestará el Servicio Médico Asistencial a más de 500 trabajadores del CONALEP, conforme a los términos establecidos, que comprende atención médica general y de especialidad, servicios odontológicos, atención farmacéutica, servicios quirúrgicos y hospitalarios, rehabilitación, así como servicios auxiliares de diagnóstico y suministro de medicamentos.

Los servicios médicos se brindarán en hospitales y centros de salud dependientes del ICHISAL, señalados en el Anexo I del convenio, ubicados en Chihuahua capital, Ciudad Juárez, Delicias, Jiménez, Cuauhtémoc, Parral y Aldama.

Gracias a este convenio, más de 500 trabajadores bajo el esquema de honorarios, quienes anteriormente no contaban con seguridad social, adscritos a los planteles de Ciudad Juárez, Parral, Cuauhtémoc y Delicias, así como a las Extensiones Educativas CAST Juárez, Extensión Santa Bárbara, y personal de la Dirección General Estatal, serán beneficiados con acceso a servicios de salud, representando un avance histórico en materia de bienestar laboral y justicia social.

Omar Bazán Flores, Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, destacó la relevancia social del acuerdo: “Hoy damos un paso firme en favor de quienes hacen posible la educación técnica en nuestro estado. Garantizar el acceso a servicios médicos dignos para nuestro personal y sus familias es una prioridad. Este convenio es resultado de una gestión responsable, con sentido humano y un compromiso claro con la justicia laboral.”

El Secretario de Salud Gilberto Baeza Mendoza subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional: “Celebro esta iniciativa. En el ICHISAL refrendamos nuestra vocación de servicio y nuestro compromiso con la salud de las y los chihuahuenses. Este convenio con CONALEP fortalece la coordinación entre instituciones públicas; la suma de esfuerzos conjuntos es la que genera los mayores impactos en beneficio de la población.”

El convenio fue firmado por Omar Bazán Flores, Director General Estatal del CONALEP; Gilberto Baeza Mendoza, Secretario de Salud y José Raúl Terrazas García, Director Administrativo del Instituto Chihuahuense de Salud

Con esta alianza estratégica, CONALEP Chihuahua e ICHISAL consolidan una política de bienestar social, reconociendo el valor del personal educativo y reafirmando que la salud, la dignidad laboral y la seguridad social son pilares fundamentales para construir una educación pública sólida, incluyente y con visión de futuro.