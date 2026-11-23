Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua participaron en las labores de auxilio a tres personas que resultaron lesionadas durante un accidente vial registrado en el kilómetro 132 de la carretera Chihuahua-Juárez, donde una camioneta Honda Pilot blanca terminó volcada fuera de la cinta asfáltica.

De acuerdo con el reporte de los oficiales, al circular por ese tramo carretero tuvieron a la vista el vehículo accidentado y se aproximaron para brindar apoyo. En el lugar ya se encontraba una unidad de la Cruz Roja, mientras que dos de las personas involucradas estaban tendidas en la llanura e inconscientes, y una tercera permanecía atrapada en el interior de la camioneta.

Los policías se sumaron de inmediato a las labores de auxilio y apoyaron a las personas lesionadas. Debido a la gravedad de su condición, el hombre de 33 años fue trasladado de inmediato para recibir atención médica, mientras que las dos mujeres, de 60 y 64 años, fueron colocadas en camillas en espera de la llegada de otra unidad de Cruz Roja.

Según la versión proporcionada por una de las mujeres involucradas, el accidente ocurrió cuando la camioneta fue impactada por la parte trasera por un tractocamión Kenworth blanco, señalado como probable responsable del choque por alcance. Las tres personas afectadas son originarias de la ciudad de Chihuahua.

En el reporte de intervención se identificó la participación del suboficial Marcial Peña, el suboficial Honey Armando Salas Ceballos y el oficial Efrén Lechuga Corrales, quienes viajaban en las unidades PE-1701 y PE-1712. Su intervención permitió brindar apoyo a los accidentados durante los primeros momentos de atención, en coordinación con los servicios de emergencia que acudieron al lugar.