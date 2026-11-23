–“Me lo estoy jugando absolutamente todo”; Marco Bonilla

— Con Maru ausente, Bonilla toma el escenario y lanza su primera ofensiva contra Morena

La fotografía política del domingo en la avenida Francisco Zarco dejó varios mensajes para la sucesión de 2027. Marco Bonilla formalizó su registro como aspirante a la precandidatura del PAN a la gubernatura de Chihuahua, en un acto que terminó convirtiéndose en una demostración de fuerza partidista, aunque con algunos detalles que merecen una lectura más detenida.

La convocatoria comenzó a tomar forma sobre la marcha. A las 12:30 del día, media hora antes del inicio programado, apenas unas 300 personas ocupaban el espacio frente a las instalaciones panistas.

La imagen todavía no correspondía a un acontecimiento de esa relevancia política.

Sin embargo, conforme avanzaron los minutos, los contingentes comenzaron a llegar y para la una de la tarde ya se calculaban alrededor de 3 mil asistentes. La mañana fresca no impidió que aquello adquiriera ambiente de celebración.

La asistencia también dejó ver quiénes están alrededor del proyecto. Se hicieron presentes los secretarios estatales Santiago de la Peña, Gilberto Loya y Jesús Granillo, además de Iván Ortega, exdirector del ICHIFE. También acudieron el senador Mario Vázquez, legisladores, alcaldes y dirigentes panistas, encabezados por Daniela Álvarez y Marcelo Torres Cofiño, delegado del Comité Ejecutivo Nacional.

Un dato que no pasó inadvertido fue la ausencia de la gobernadora Maru Campos.

En los corrillos políticos hubo quienes consideraron que su presencia habría sido contraproducente para Bonilla, particularmente por el desgaste que enfrenta dentro de algunos sectores del panismo después de la detención del exfiscal César Jáuregui.

La ausencia evitó que la imagen del aspirante quedara asociada directamente con la polémica que rodea al gobierno estatal.

Pero si algo quiso dejar claro Bonilla fue que su proyecto pretende trascender la capital.

Durante su intervención presumió la presencia de representantes de 40 de los 67 municipios del estado. Saludó a los contingentes de Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Camargo, Parral, Jiménez, Ojinaga y de distintas regiones de la Sierra Tarahumara.

No fue un detalle menor: en una contienda estatal, la fotografía de los municipios presentes también cuenta.

En primera fila estuvo su familia. Su esposa Karina, sus hijos Pablo y Mateo, sus padres y su madre, Lucy Mendoza, recibieron menciones especiales.

Bonilla recurrió a su historia personal para construir uno de los pasajes más emotivos del discurso: recordó sus inicios como cerillito, paletero, vendedor de dulces en oficinas gubernamentales y trabajador durante más de diez años en El Pasito.

También habló de su infancia junto a su madre, su abuela y su hermana, así como de la migración de su padre a Estados Unidos.

La intención fue clara: presentarse como un político que conoce las dificultades económicas desde abajo y que no llegó a la política por herencia ni por privilegios.

Después vino el balance de su administración en Chihuahua capital.

Bonilla presumió indicadores de competitividad, calidad de vida, transparencia y seguridad, además de infraestructura como los cuatro puentes, el Cedefam, la Comandancia Oriente y el centro de protección animal.

También destacó el sistema de recolección de basura, el alumbrado público y las instalaciones deportivas. En otras palabras, puso sobre la mesa su principal carta de presentación: los resultados de gobierno como argumento para aspirar a gobernar todo el estado.

Sin embargo, el momento políticamente más importante llegó cuando cambió el tono de su intervención.

Bonilla dejó atrás el discurso de agradecimiento para entrar de lleno a la confrontación electoral.

Habló de corrupción, inseguridad, desapariciones, impunidad y gobiernos presuntamente vinculados con el crimen organizado.

Después identificó al adversario sin rodeos: «La verdadera amenaza de la soberanía se llama delincuencia organizada y se llama también autoritarismo populista. En otras palabras, se llama Morena».

La frase marcó el tono de lo que pretende ser su narrativa rumbo a 2027.

El aspirante panista busca colocar la elección como una disyuntiva entre conservar el modelo de gobierno que representa Acción Nacional o permitir que Morena llegue al poder estatal.

También hubo un mensaje hacia dentro de su propio partido.

Bonilla reconoció que el PAN necesita mantenerse unido y advirtió que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y los acuerdos. “La unidad no significa que todos pensemos igual”, expresó. Una frase que adquiere relevancia cuando todavía existen intereses, grupos y aspiraciones que deberán acomodarse alrededor de una candidatura.

El llamado a sumar fue otro de los ejes de su intervención. Invitó a participar a ciudadanos sin importar su credo, preferencia sexual, identidad o ideología partidista. Incluso sostuvo que el PAN debe entenderse como un instrumento y no como un fin, porque los políticos son servidores de la gente.

Y aquí apareció otro de los mensajes relevantes: anunció que su esposa participará en las actividades de campaña por todo el estado y aseguró que él mismo estará en las calles, casa por casa, a pesar del cansancio o la enfermedad. Una apuesta por el trabajo territorial que seguramente buscará convertir en una de las fortalezas de su precampaña.

Pero quizá la declaración más reveladora fue cuando expresó su seguridad de que el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Permanente Nacional lo designarán candidato a gobernador. No habló de una posibilidad remota, sino de una decisión que prácticamente da por encaminada.

El registro terminó con un mensaje de victoria y una referencia histórica a Luis H. Álvarez, el panista camarguense que encabezó algunas de las principales batallas democráticas del partido. «Si no nos derrotó la derrota, que no nos derrote la victoria», recordó.

Así, entre aplausos, contingentes municipales y un discurso de confrontación, Marco Bonilla puso en marcha su proyecto estatal. El acto tuvo convocatoria, estructura y un mensaje político definido.

Ahora viene lo verdaderamente complicado: mantener unido al PAN, conquistar a los ciudadanos que no militan en sus filas y convertir los resultados que presume en Chihuahua capital en una propuesta convincente para los otros 66 municipios.