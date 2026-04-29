Cuadrillas de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) llevaron a cabo la instalación de 70 metros de tubería nueva de drenaje en la avenida Valentín Fuentes, con el objetivo de mejorar el servicio de saneamiento en beneficio de vecinos de la colonia Las Margaritas.

Estos trabajos consistieron en el reemplazo de un subcolector de 12 pulgadas que había concluido su vida útil, lo que había generado algunos reportes de los habitantes de calles aledañas.

La directora de Operaciones de la JMAS, Paola Moreno, informó que esta obra permitirá beneficiar directamente a 15 familias, quienes contarán con nuevas descargas domiciliarias y un servicio de drenaje más eficiente.

“Estamos trabajando sobre la avenida Valentín Fuentes, antes de llegar a Rivera Lara, en el reemplazo de un subcolector de 12 pulgadas que ya había cumplido su vida útil. Atendemos reportes de vecinos, ya que en algunos casos los registros se encontraban al interior de los domicilios, por lo que también se realizará el reemplazo de entre 12 y 15 descargas domiciliarias, además de una limpieza posterior con equipo Vactor”, explicó.

La funcionaria detalló que las labores se realizan a marchas forzadas con el objetivo de concluir este mismo miércoles. Posteriormente, el jueves se llevará a cabo un operativo de limpieza en la red de drenaje de la zona, para después dar paso a las cuadrillas del departamento de bacheo que permitirán la reapertura de la vialidad.