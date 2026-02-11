—Bonilla sigue siendo el “maclein” de las encuestas

—Ni Harfuch se traga el cuento chino de confusión de mineros

Circular en la ciudad cada vez es más complicado, como si Juárez estuviera compitiendo por el récord Guinness de embotellamientos.

Las horas pico ya son casi todo el día y, para muestra, basta ver el mensaje de un ciudadano: “25 minutos de San Lorenzo a Cibeles… movilidad colapsada”. Y sí, la receta del desastre incluye semáforos desincronizados, baches que parecen cráteres lunares y vialidades dignas de rally.

Pero ojo, que la bronca no es solo del suroriente, todo Juárez es un desmadre. Los conductores, ya de por sí nerviosos y con poca paciencia (y algunos ni saben manejar), se convierten en una amenaza para todos.

¿Dónde están las autoridades? Bien, gracias. Si no se ponen las pilas, el problema se va a poner peor y nos espera una serie de broncas, desde accidentes hasta ciudadanos furiosos.

¿Será mucho pedir que le entren en serio al tema de la movilidad? Porque de seguir así, no habrá puente que alcance ni paciencia que aguante.

Dicen por ahí los panistas, con el pecho bien inflado, que Marco Bonilla sigue siendo el “maclein” de las encuestas.

Y es que el alcalde de Chihuahua sigue paseando en el top nacional, según la casa RUBRUM, con un 7.57 en chamba y desempeño, dejando atrás a Monterrey y San Luis Potosí.

Por si fuera poco, el municipio de Chihuahua también lidera el rubro de servicios públicos con un 7.10 gracias a la recolección de basura, alumbrado y hasta el bacheo, para que no digan que es puro cuento.

En cercanía con la gente, Bonilla se lleva otro primer lugar, con 7.71, porque le gusta andar en las colonias y escuchar a la raza.

En seguridad, no es el mejor, pero chihuahuitas tierras está en el tercer puesto con 7.03, que ya es bastante en estos tiempos turbulentos.

Estos números, dicen los que saben, reflejan la confianza de la gente en un gobierno que sí chambea y da resultados visibles para las familias. ¿Será que Bonilla sigue siendo el gallo del PAN? El tiempo lo dirá, pero mientras, que le sigan echando ganas, porque en política, nadie tiene escrituras.

Ni el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se tragó el cuento de que los mineros de Vizsla Silver fueron secuestrados por ‘Los Chapitos’ porque los confundieron con “Los Mayos”.

Y en redes, las críticas no se hicieron esperar, pues la versión oficial suena más a cuento chino que a explicación real.

¿De verdad quieren que nos creamos que estos grupos armados, expertos en el negocio, no distinguen entre trabajadores y rivales?, fue uno de los múltiples cuestionamientos que se formularon en el ominoso mundo de las redes sociales.

El gobierno de la 4T, con el gobernador de Sinaloa, Raúl Rocha, de Morena, sigue negando lo evidente, su administración está más perdida que nunca y la inseguridad es su pan de cada día.

La declaración de Harfuch solo aumentó el coraje de los ciudadanos. No hay excusa válida, si el gobierno no puede garantizar la seguridad, entonces de qué sirve.

Los mineros, diez en total, pagaron los platos rotos por una supuesta confusión, pero nadie se la cree.

Al final, la lucha entre cárteles sigue extendiendo su sombra sobre civiles y sectores productivos. Y el gobierno bien gracias.