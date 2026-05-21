La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) recibió del DIF Estatal equipo especializado con un valor cercano a los 920 mil pesos, para la apertura de una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) en el plantel.

El objetivo es ampliar la cobertura médica y terapéutica en el suroriente de la frontera.

Mauricio Rodríguez, director de las licenciaturas en Terapia Física y Protección Civil de la institución, explicó que este esfuerzo conjunto busca poner en operaciones el nuevo espacio en las próximas semanas.

“Recibimos este equipamiento desde la capital del estado gracias a un acuerdo interinstitucional. Estamos muy próximos a inaugurar la UBR a finales de mayo o principios de junio”, señaló.

Actualmente, el área médica universitaria atiende a cerca de 80 pacientes por semana. Sin embargo, con la nueva infraestructura la meta es brindar esa misma cantidad de consultas diariamente, para impactar así a una zona con más de 300 mil habitantes.

Lo recibido incluye aparatos de electroterapia, caminadoras y bicicletas terapéuticas, que complementarán los laboratorios de electroterapia, terapia ocupacional y mecanoterapia.

Hugo Ramos, jefe del Departamento Operativo de la Red de Rehabilitación del DIF Estatal, informó que los apoyos forman parte de una estrategia para consolidar la atención en la zona sur.

“Es una inversión que tiene como objetivo primordial, habilitar todos los cubículos disponibles para eliminar los tiempos de espera de la población”, puntualizó.