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Presenta el PRI avance de “Corazones Rojos” y lanza colecta de medicamentos en Chihuahua

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El dirigente del Comité Municipal del PRI, Beristain, informó que la campaña territorial “Corazones Rojos” cumplió un año de trabajo ininterrumpido, alcanzando entre el 33 y 34 por ciento de las colonias de la ciudad.

Explicó que durante los recorridos se han levantado diversas gestiones ciudadanas, siendo el desabasto de medicamentos una de las principales problemáticas detectadas, al representar seis de cada diez solicitudes.

Ante este panorama, el comité anunció una campaña adicional de recolección y entrega de medicamentos, apoyada por un consultorio médico atendido por la doctora Guadalupe Ferra.

Asimismo, se dio a conocer que, en caso de contar con el medicamento requerido, el partido podrá llevarlo directamente al domicilio de quien lo solicite.

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Para el segundo año de actividades, se prevé reforzar la presencia territorial con recorridos semanales adicionales.

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