La Dirección de Protección Civil informó que este viernes 10 de abril se mantiene la probabilidad de lluvias en la región, principalmente durante la tarde y noche, por lo que se pide a la ciudadanía tomar precauciones.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la probabilidad de precipitación oscila entre el 0 y 45 por ciento, pero se espera que aumente gradualmente después de las 3:00 de la tarde, con mayor posibilidad entre las 4:00 y 9:00 de la noche, extendiéndose incluso hasta la mañana del sábado.

Las lluvias previstas serían en forma de chubascos aislados, en su mayoría ligeros a moderados; sin embargo, Protección Civil advierte que aunque la probabilidad es baja, en caso de que se formen tormentas estas podrían generar precipitaciones de mayor intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento e incluso caída de granizo de tamaño pequeño.

En cuanto a las condiciones generales, se pronostica una temperatura máxima cercana a los 30 grados Celsius y una mínima de 16 grados, con vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 26 y 40 km/h.

Asimismo, se prevé la presencia de polvo suspendido de forma dispersa, principalmente durante la tarde y noche, lo que podría afectar la visibilidad en algunos sectores.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que estas condiciones están asociadas a la presencia de una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, lo que favorecerá rachas de viento, ligero descenso de temperatura y la posibilidad de lluvias en el noroeste del país.

Ante este panorama, autoridades exhortan a la población a mantenerse informada, evitar exponerse durante tormentas eléctricas y extremar precauciones ante posibles cambios bruscos en las condiciones del clima.