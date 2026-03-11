martes, marzo 10, 2026
Expone mujer policía de investigación su trabajo ante alumnas del CECyT 14

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

En el marco de las actividades conmemorativas al Día Internacional de la Mujer y como parte del evento “Afinando Sueño”, que organizó el CECyT plantel 14, la elemento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Verónica Alvarado Lozano, expuso ante las alumnas el trabajo que realiza y los diversos retos que ha enfrentado como Policía de Investigación.

A través del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI) se propició la participación de la agente ministerial, quien actualmente se encuentra adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de Robos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, con el objetivo de que las adolescentes conocieran su trayectoria de más de 10 años de servicio en la corporación.

“Ser policía no es solo una profesión. Es una vocación que exige valor, disciplina, fe y amor por la justicia, ser mujer policía no significa ser fuerte como los hombres, significa ser fuerte como mujer, significa prepararse académicamente, actuar con profesionalismo, sostener la ética incluso en la adversidad y demostrar que el liderazgo femenino en seguridad pública es una realidad”, manifestó Alvarado Lozano.

Invitó a las estudiantes a sumarse a la vida policial, y puntualizó que “la función policial necesita mujeres preparadas, inteligentes, sensibles y valientes, y si decides tomar este camino, recuerda siempre: el uniforme no te da el valor, el valor ya vive dentro de ti”.

Con este tipo de actividades, la Fiscalía General del Estado busca estrechar lazos de comunicación y humanizar el trabajo que a diario se realiza en compromiso a la procuración de justicia.

