-Consumía narcóticos en la vía pública e intentó huir al ser detectado por elementos policiacos.

Agentes de la Fuerza Especial SWAT de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevaron a cabo la detención de Jesús Emanuel R. H., de 28 años de edad, a quien se le aseguraron diversos envoltorios con presunta droga, durante una intervención realizada en Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado 23 de enero, en la colonia Juárez Nuevo, cuando los elementos estatales, en colaboración con el Grupo Especial de Detectives, detectaron al sujeto consumiendo presuntos narcóticos en la vía pública.

Al percatarse de la presencia policial, el hombre arrojó el cigarro y adoptó una actitud evasiva, lo que motivó a los agentes a realizar una revisión preventiva, conforme a los protocolos establecidos.

Durante la inspección, los elementos confirmaron que el individuo se encontraba bajo el consumo de narcóticos y, además, localizaron entre sus pertenencias 18 envoltorios plásticos con presunto cristal, así como tres envoltorios adicionales con presunta marihuana.

Derivado de estos hechos, se llevó a cabo el arresto formal del sujeto, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, junto con lo asegurado, para continuar con las investigaciones correspondientes.