La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), dio a conocer que la delegación de Chihuahua que se encuentra en la feria industrial Hannover Messe 2026 en Alemania, obtuvo resultados importantes en materia de acercamientos y participación en foros de inversión e innovación.

Durante los primeros días del evento se concretaron más de 30 reuniones previamente programadas y más de 50 encuentros tipo walk-in (entrevista sin previa cita ni reservación para una atención inmediata o casual).

Además, se sostuvieron acercamientos con representantes del estado de Baden-Württemberg, así como la participación en un seminario de inversión en la Embajada de México en Berlín, donde se contó con la asistencia de más de 60 empresas.

También se llevó a cabo una reunión con directivos de Germany Trade & Invest (GTAI), así como encuentros con representantes de Jetro (entidad gubernamental que promueve el comercio e inversión entre Japón y el mundo) y de Noruega.

Como parte de la agenda, la delegación participó en foros especializados en inteligencia artificial aplicada a la industria, automatización avanzada, procesos de digitalización y sistemas energéticos sostenibles.

Estas acciones permitieron generar y fortalecer vínculos con compañías de alto potencial en sectores prioritarios para Chihuahua, como el automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos y eléctrico-electrónico, y en áreas emergentes como inteligencia artificial y la automatización.

El evento se desarrolla del 20 al 24 de abril en el recinto ferial de Hannover, Alemania, y es el principal escaparate de la transformación industrial, al integrar más de 4 mil empresas y más de 130 mil tomadores de decisiones provenientes de cerca de 150 países.