Información y fotografía: Valeria Garcia, Reportera Júnior

Ciudad Juárez.– El pasado fin de semana se llevó a cabo la segunda edición de la Carrera con Causa, organizada por Jesús Herrera con el apoyo del Club Centinela, con el objetivo de recolectar donativos para niñas y niños de escasos recursos.

El evento tuvo lugar en el lado oriente del Parque Central, mismo espacio donde se desarrolló la primera edición. Como requisito de participación, los asistentes entregaron donaciones consistentes en juguetes, útiles escolares o ropa invernal.

Jesús Herrera explicó que la decisión de realizar una segunda carrera respondió a la cercanía de las fechas decembrinas, periodo en el que muchos menores esperan recibir algún obsequio o apoyo para celebrar la Navidad.

“El objetivo fue brindar un momento de alegría a los niños, para que pudieran disfrutar la Nochebuena y convivir con otros menores”, señaló el organizador.

Aunque en esta ocasión se registró una menor participación en comparación con la primera edición, Herrera consideró positiva la respuesta de la comunidad y destacó el respaldo recibido por parte del Club Centinela.

Finalmente, indicó que no se descartó la realización de futuras ediciones de la Carrera con Causa; sin embargo, adelantó que el proyecto entrará en una etapa de pausa para desarrollar una planeación más detallada antes de retomarlo.