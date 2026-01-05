La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) desplegó un operativo de limpieza en la red de alcantarillado de diversas calles de la zona centro de la ciudad, con el objetivo de prevenir brotes de aguas negras.

Pedro Manuel Trevizo, encargado del Distrito 3 del Departamento de Alcantarillado, informó que los trabajos se realizaron en varios metros del sistema de drenaje, principalmente en la calle Ignacio Mariscal y sus cruces con Cristóbal Colón, Azucenas, Tlaxcala y Acacias.

Para estas labores se contó con personal de cuadrillas del Departamento de Alcantarillado, así como con equipos de succión tipo vactor, mediante los cuales se logró retirar basura, desechos sólidos como llantas y tierra acumulada al interior del drenaje.

El programa permanente de mantenimiento de la red de drenaje en la zona centro continuará en los próximos días, a fin de evitar brotes de aguas negras en este sector de la ciudad.

“Pedimos paciencia a la ciudadanía, ya que estos trabajos son para mejorar el servicio a todos los vecinos que viven en esta zona. Con estas acciones buscamos atender y prevenir brotes de aguas negras”, explicó Trevizo.

La J+ hace un llamado a la comunidad a evitar tirar basura u objetos al interior del drenaje sanitario, ya que estas malas prácticas provocan taponamientos que derivan en fugas de aguas negras.