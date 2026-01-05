Lanza Alex Domínguez alertas cual faro en altamar

Rosana muy quitada de la pena parte Rosca de Reyes

Elección directa de regidores levanta polvareda

Con toda la enjundia, Cruz Pérez Cuéllar arranca la semana laboral sin respiro tras el maratón decembrino. Y es que, para el alcalde, el 25 de diciembre y el 1° de enero no existen en el calendario como días de descanso; mientras muchos andaban con el recalentado y los tamales, él se mantuvo en la jugada, cumpliendo compromisos propios de su chamba al frente de la comuna.

¡Apenas va arrancando el año y ya se escucha el redoble de tambores en la presidencia municipal! Este lunes el presi retoma la ya tradicional conferencia semanera en donde se reencontrará con los colegas reporteros de la fuente.

Apenas amaneció el año y Pérez Cuéllar arrancó la carrera de fondo con la entrega de obras. Para muestra, ahí está la visita tempranera a la colonia Urbivilla del Campo, donde el alcalde se dio una vuelta para entregar la rehabilitación del parque Mar Azul, alegrando a los vecinos y, por qué no, sumando puntos para su proyecto político por la gubernatura.

Seguramente veremos al alcalde en modo “charged battery” durante todo el año que apenas empieza, así que en Palacio Municipal en 2026 el descanso no lo conocerán y el ritmo tiene que mantenerse a tambor batiente.

***********

Alejandro Domínguez, dirigente del PRI en el estado y diputado federal, anda lanzando alertas cual faro en altamar, y todo por la reforma electoral que trae Morena entre ceja y ceja.

Dice el jefe del tricolor que esta reforma podría ser el principio del fin para las elecciones democráticas en México. Ahí nomás pa’ que vean el tamaño de la bronca.

Según Domínguez, el país no anda en sus mejores días: que, si están destruyendo el Poder Judicial, que, si quieren borrar del mapa a los OPLES, y para acabarla, una persecución a la oposición que ni en las telenovelas de las 9. ¡No hay antecedente, asegura, de tanta saña democrática!

Don Álex, sin pelos en la lengua, suelta que la famosa Cuarta Transformación no quiere soltar el hueso y, al puro estilo de Venezuela, Cuba y Nicaragua, le anda echando tierra a los contrapesos institucionales y a la pluralidad política.

Y no es todo, señoras y señores. La reforma electoral, dice el legislador priista, está hecha a la medida de Morena y compañía; que es antidemocrática y que pone a México en la cuerda floja, con el riesgo de caer en una dictadura larga y tendida.

Y de paso, alerta sobre “el peligro real” de que México termine gobernado por los que no deberían, tal vez por el narcogobierno.

***********

Quien se mostró especialmente activa el pasado fin de semana aquí en juaritos fue la diputada local Rosana Díaz, esto después de que sus propios compañeros del grupo parlamentario la dejaran de lado tras haberse ausentado en la votación del Decreto de Fortalecimiento Económico.

Pero como en política no hay tiempo para llorar ni para quedarse en el rincón, Rosana se fue de tour y armó tremendo festejo de Reyes Magos por las colonias del Distrito 4. Qué mejor que repartir rosca y sonrisas para recuperar terreno y, de paso, recordarle a la gente que “aquí sigo y sigo trabajando por ustedes”.

No faltaron las fotos con las niñas y los niños, la rosca bien partida y el clásico mensaje de esperanza. Porque si algo sabe la diputada, es que, en tiempos de distanciamiento, nada acerca más que un buen pedazo de pan y un discurso de unión familiar.

Y mientras los Reyes Magos hacen milagros, la diputada aprovecha para refrendar su compromiso de seguir “trabajando desde el territorio”, mientras en la Comisión de Honor y Justicia de Morena se enfría su caso, en una de esas hasta se les olvida.

Por el momento, nadie sabe si el futuro político de Rosana dentro de Morena será amargo o quizá más dulce que la rosca de Reyes, pero de que sabe moverse, sabe.

***********

Y mientras tanto, el diputado de Morena Cuauhtémoc Estrada cabildea para impulsar la propuesta de elección directa de regidores.

El legislador morenista anda moviendo cielo, mar y tierra, ni más ni menos para que los ciudadanos puedan votar por cada regidor y no que sean impuestos por planilla como hasta ahora sucede.

¿Y qué tal el avance que acaba de dar el INE? Pues resulta que hizo las demarcaciones municipales y muchos ya lo ven como un paso gigante, pero, como diría la abuelita: “Del dicho al hecho hay mucho trecho”. Porque falta que el Congreso local se ponga las pilas y reforme la ley estatal electoral y ese código municipal que sólo conoce el abogado de la familia.

Aquí la bronca es que, salvo honrosísimas excepciones (y que conste que son pocas), los regidores que llegan por dedazo ni hacen campaña, ni se comprometen, ni conocen el territorio más allá del nombre.

Y claro, una vez sentados, difícilmente vuelven a pisar la comunidad que supuestamente representan. ¿Así cómo quieren que les creamos que trabajan por el pueblo?

Nos cuentan que la mayoría del oficialismo en el Congreso no ve con malos ojos la iniciativa, así que no sería extraño que, en 2027, los chihuahuenses tengan la oportunidad de elegir directamente a sus regidores.