La Dirección de Protección Civil informó que durante la noche de este domingo, elementos operativos de la dependencia, a bordo de las unidades 10 y 14, atendieron un llamado de emergencia en el que se reportó la volcadura de un vehículo en el sector de Los Arenales.

Al arribar al lugar, el personal realizó la evaluación prehospitalaria correspondiente, brindando atención inmediata a dos personas que resultaron lesionadas en el percance. Posteriormente, ambas fueron trasladadas a un hospital para su valoración y atención médica.

La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía a conducir con precaución y respetar las medidas de seguridad, a fin de prevenir accidentes.