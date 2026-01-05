Inicio » Confirma PC dos lesionado en volcadura en Los Arenales
Ciudad Juárez

Confirma PC dos lesionado en volcadura en Los Arenales

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Dirección de Protección Civil informó que durante la noche de este domingo, elementos operativos de la dependencia, a bordo de las unidades 10 y 14, atendieron un llamado de emergencia en el que se reportó la volcadura de un vehículo en el sector de Los Arenales.

Al arribar al lugar, el personal realizó la evaluación prehospitalaria correspondiente, brindando atención inmediata a dos personas que resultaron lesionadas en el percance. Posteriormente, ambas fueron trasladadas a un hospital para su valoración y atención médica.

La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía a conducir con precaución y respetar las medidas de seguridad, a fin de prevenir accidentes.

You Might Also Like

You may also like

Abandono y casas en ruinas deterioran la colonia La Chaveña

Detectan a 32 guiadores ebrios durante el pasado fin de semana

Realiza Gobernación Estatal 221 inspecciones y clausura 21 establecimientos durante la última...

”Ni promesas ni espera: Xóchitl Contreras inicia 2026 reforzando su compromiso trabajando...

Destaca Gilberto Loya colaboración con autoridades estadounidenses en el combate a la...

Éxodo al suroriente vacía escuelas del viejo Juárez

Juárez noticias All Right Reserved.