El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, Alejandro Domínguez, advirtió sobre los riesgos que representa la reforma electoral impulsada por Morena, al considerar que pondría fin a las elecciones democráticas en México.

El legislador señaló que el país atraviesa por circunstancias sumamente delicadas, marcadas por la destrucción del Poder Judicial, la intención de desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y una persecución sistemática contra la oposición, sin precedentes en la vida democrática nacional.

Álex Domínguez afirmó que la mal llamada Cuarta Transformación busca perpetuarse en el poder, siguiendo el camino de regímenes autoritarios como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde aseguró se anularon los contrapesos institucionales y la pluralidad política.

Destacó que la reforma electoral propuesta por Morena y sus aliados es a modo, antidemocrática y representa un rumbo peligroso para el país, al advertir que podría conducir a México hacia una dictadura prolongada, con consecuencias graves para la libertad, la legalidad, la democracia y la continuidad de un narcogobierno.

Recordó que el compromiso del (PRI) siempre será con los principios de la libertad, la democracia, y una verdadera justicia que lleven a México al camino del progreso y desarrollo.