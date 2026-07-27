El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua continúa con la capacitación de los Defensores de Chihuahua, estrategia que a la fecha suma ya 31 municipios visitados, con el propósito de fortalecer la organización territorial y consolidar un trabajo cercano a la sociedad chihuahuense.

Durante estas jornadas de formación y organización, dirigidas a quienes integran esta estructura, se establecen las líneas de acción que guiarán el trabajo permanente del partido en todo el estado, fortaleciendo la presencia del PRI en cada región.

Como parte de las actividades, se lleva a cabo la ceremonia de entrega de chalecos de los Defensores de Chihuahua, distintivo que representa el compromiso, la unidad, la responsabilidad y la vocación de servicio para mantenerse cercanos a la ciudadanía y atender sus principales necesidades.

Las jornadas son encabezadas por Álex Domínguez, presidente estatal del (PRI) en Chihuahua y diputado federal, quien hizo un llamado a los defensores a representar con orgullo los principios del tricolor y poner muy en alto el nombre del (PRI) mediante el trabajo diario, la cercanía con la gente y la construcción de proyectos que contribuyan al bienestar de las familias chihuahuenses.

Destacó que la fortaleza del (PRI) radica en su organización y en la participación activa de su militancia, por lo que aseguró que estas capacitaciones continuarán desarrollándose hasta recorrer los 67 municipios de la entidad, consolidando una estructura sólida, preparada y cercana a la sociedad.