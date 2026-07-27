Ciudad Juárez, Chih. – En una de las regiones con mayor dinamismo económico y logístico del país, el Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST) del CONALEP Ciudad Juárez se consolida como un referente en la capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales para operadores del autotransporte federal, fortaleciendo la seguridad vial, la competitividad de las empresas y el desarrollo económico de México.

El Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, Dr. Omar Bazán Flores, destacó que el CAST Ciudad Juárez representa una visión moderna de la educación técnica, donde la formación de capital humano responde a las necesidades reales del sector productivo y del comercio internacional.

“Cada operador mejor preparado significa una carretera más segura, una empresa más competitiva y una familia que encuentra mejores oportunidades de bienestar. En CONALEP Chihuahua creemos que la educación técnica transforma vidas y fortalece el desarrollo económico de nuestro estado y de México”, expresó.

Como Centro de Evaluación y Capacitación, el CAST CONALEP Ciudad Juárez contribuye al cumplimiento de la normatividad establecida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para la profesionalización de los operadores del autotransporte federal. La legislación vigente contempla la capacitación y acreditación de competencias como parte de los requisitos para diversos trámites relacionados con la Licencia Federal de Conductor, entre ellos la obtención, renovación y cambio de categoría, fortaleciendo una cultura de seguridad y responsabilidad en las carreteras del país.

El trabajo del CAST se sustenta en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, así como en los lineamientos emitidos por la SICT y el Sistema Nacional de Competencias (CONOCER), que promueven la certificación de las habilidades laborales bajo estándares nacionales de calidad.

Como parte de esta estrategia de profesionalización, el CAST impulsa la evaluación conforme al Estándar de Competencia EC1631 “Conducción del vehículo de autotransporte federal de carga general”, mediante el cual se reconocen oficialmente los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que debe demostrar un operador profesional para conducir unidades de carga con seguridad, eficiencia y apego a la normatividad.

Durante los procesos de capacitación y evaluación, los operadores fortalecen competencias relacionadas con la conducción segura y defensiva, maniobras de tractocamión quinta rueda, inspección preventiva de la unidad, operación eficiente del vehículo, protección de la carga, prevención de accidentes, atención de emergencias, cultura de legalidad y cumplimiento de la regulación federal.

Estas competencias representan un beneficio directo para las empresas transportistas al disminuir riesgos operativos, fortalecer la seguridad vial, incrementar la productividad y garantizar un servicio de mayor calidad para el sector logístico nacional e internacional.

Asimismo, el CAST CONALEP Ciudad Juárez ofrece procesos de evaluación y certificación del idioma inglés, una herramienta indispensable para los operadores y profesionales que participan en operaciones de comercio exterior, logística y transporte internacional. El dominio del idioma fortalece la comunicación con clientes, autoridades y empresas extranjeras, ampliando las oportunidades laborales de quienes forman parte de esta industria estratégica.

La importancia de este centro de capacitación cobra mayor relevancia considerando que el autotransporte federal moviliza la mayor parte de las mercancías que circulan en México y constituye el principal medio para el intercambio comercial con Estados Unidos. Ciudad Juárez, como uno de los cruces fronterizos más importantes del continente, requiere operadores altamente capacitados que garanticen eficiencia, seguridad y competitividad.

Para el Dr. Omar Bazán Flores, el compromiso del CONALEP Chihuahua va más allá de otorgar constancias o certificados.

“Cada certificación representa una historia de esfuerzo, disciplina y superación. Capacitar significa invertir en las personas; certificar significa reconocer su talento. Nuestro compromiso es formar operadores mejor preparados, fortalecer la seguridad en nuestras carreteras y contribuir al crecimiento económico de Chihuahua y de México.”

Con una visión humanista, de innovación y vinculación permanente con el sector productivo, el CAST CONALEP Ciudad Juárez continúa consolidándose como uno de los centros de capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales más importantes del norte del país.

El CAST CONALEP Ciudad Juárez invita a operadores, empresas transportistas y al público interesado a fortalecer sus competencias mediante cursos, capacitaciones, evaluación y certificación en Estándares de Competencia, así como en programas especializados para el autotransporte federal e idioma inglés. Porque una mejor preparación abre las puertas a mayores oportunidades, impulsa la competitividad y contribuye a construir un México más seguro y más fuerte.