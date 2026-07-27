Tras varios meses de investigación por parte de grupos especiales de la Secretaría de Seguridad Pública, se logró desarticular una célula armada presuntamente encargada de brindar seguridad y capacidad operativa a un líder criminal de una célula delictiva que opera en Ciudad Juárez, estructura que está relacionada con al menos 29 hechos violentos entre los meses de marzo y julio del presente año, entre ellos 24 homicidios, un feminicidio y cuatro ataques con arma de fuego en los que personas resultaron lesionadas.

Las acciones de inteligencia policial y análisis tecnológico, que llevaron a la detención de este grupo armado, ocurrió el pasado 17 de julio, tras el reporte de un adolescente lesionado por arma de fuego en la colonia Urbivilla del Cedro, gracias al uso de la Plataforma Centinela, inició una reconstrucción video del hecho, con el análisis de 15 puntos de monitoreo inteligente y 46 cámaras de videovigilancia, reconstruyendo horarios, rutas y desplazamientos hasta identificar una Jeep Grand Cherokee blanca, vehículo que posteriormente fue relacionado con otros eventos violentos ocurridos los días 18 y 19 de julio.

A partir de ese análisis se delimitó una zona de búsqueda, y se desplegó un operativo con el uso de drones de la Secretaría, con un monitoreo permanente del vehículo hasta ubicarlo nuevamente el 21 de julio en Riberas del Bravo. Durante la intervención, varios integrantes de la célula intentaron escapar brincando por los techos de viviendas del sector.

Durante la intervención, los agentes aseguraron a siete personas, una de las cuales contaba con una orden de aprehensión vigente por secuestro agravado. Asimismo, fueron asegurados dos fusiles calibre 5.56 mm, dos pistolas, una pistola ametralladora 9 mm, un arma blanca, 105 cartuchos útiles, equipo táctico, cuatro paquetes con marihuana y un vehículo Jeep Grand Cherokee.

La desarticulación de esta célula representó un golpe directo a la capacidad armada de la organización, ya que, de acuerdo con las investigaciones, sus integrantes conformaban un grupo operativo que brindaba protección y capacidad de reacción al presunto líder criminal conocido como “El Tokio”, cuya detención fue materializada por la Fiscalía General del Estado como parte de la misma investigación interinstitucional.

Cabe mencionar que, a esta detención se suman la ya realizadas bajo un trabajo de investigación y de intervención en campo de al menos 48 detenciones, de las cuales 10 se realizaron entre los meses de marzo y abril, 17 personas detenidas en el mes de mayo, mientras que en junio, se detuvieron a 6 personas vinculadas a esta célula criminal y en lo que va de este mes, se han realizado 15 detenciones, incluidas las siete personas aseguradas el pasado 21 de julio.

El seguimiento permanente permitió correlacionar personas, vehículos, armamento y patrones de movilidad hasta afectar tanto al brazo operativo como al presunto nivel de mando de esta organización criminal, evitando que continuara generando violencia en Ciudad Juárez. Las investigaciones continúan para identificar a otros posibles integrantes y fortalecer las carpetas de investigación correspondientes.