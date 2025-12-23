Una aeronave de la Secretaría de Marina que realizaba una misión de apoyo médico se estrelló en la bahía este de Galveston, Texas, en Estados Unidos.

De acuerdo con el primer informe de la institución, de manera inmediata se activaron los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con autoridades locales.

El evento se encuentra en desarrollo y se realizan los protocolos en coordinación con todas las autoridades correspondientes.

De acuerdo con el reporte local de Galvnews, el avión transportaba a ocho personas y se estrelló en West Galveston Bay el lunes por la tarde.

La aeronave realizaba un vuelo médico militar mexicano que se acercaba al Aeropuerto Internacional Scholes en medio de una densa niebla, dijo un funcionario de la ciudad.

El vuelo derribado transportaba a dos pilotos y seis pasajeros, incluido un paciente pediátrico que necesitaba atención para quemaduras, probablemente en Shriner’s Children en Galveston, que se especializa en este tipo de tratamientos.

El vuelo estaba a punto de aterrizar cuando se estrelló en algún lugar al oeste de la calzada, dijo un funcionario de la ciudad.

El sheriff del condado de Galveston, Jimmy Fullen, confirmó que los barcos y equipos de buceo de su oficina están ayudando en la búsqueda, pero enfatizó que el Departamento de Policía de Galveston y el Departamento de Seguridad Pública de Texas están liderando la respuesta.

Según los escáneres de tráfico de la policía, una persona en el avión estaba consciente y otra recibió RCP

