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Profesor de secundaria vuelve a ser detenido por caso de abuso sexual en Ecatepec

by EdiciónJuárez
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Profesor de secundaria identificado como Víctor Iván “N”, de 49 años de edad, fue detenido por autoridades tras ser acusado por su participación en delitos de abuso sexual contra su alumna de 14 años, en una escuela de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el maestro fue ingresado este miércoles al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, donde quedará a disposición de un juez que determinará su situación jurídica.

Las investigaciones apuntan a que el acusado habría mantenido conductas inapropiadas hacia la adolescente, a quien presuntamente obligaba a sostener una relación sentimental. El caso generó polémica luego de que el profesor fuera detenido anteriormente, pero recuperara su libertad por orden de un juez.

La FGJEM informó además que Víctor Iván “N” enfrenta otro proceso penal distinto relacionado también con presuntos actos de abuso sexual contra una menor de edad. Por este expediente ya había sido vinculado a proceso y se le había impuesto una medida cautelar consistente en una garantía económica.

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Las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes, mientras el imputado permanece bajo resguardo en espera de las resoluciones judiciales que definan el avance de ambos casos.

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