CDMX e IMPI aclaran, el ajolote no será retirado por el Mundial 2026

Autoridades capitalinas y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) desmintieron que exista alguna intención de retirar al ajolote como símbolo representativo de la capital con motivo del próximo Mundial de la FIFA 2026.

FALSO. El Gobierno de la Ciudad de México desmiente categóricamente la información que circula sobre la supuesta orden de la @fifacom_es

de retirar la escultura del ajolote en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.



No existe ninguna acción para retirarla, restringirla… pic.twitter.com/h09oNKkuqb — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 28, 2026

La aclaración surge luego de que circularan versiones que señalaban posibles cambios en la imagen urbana de la ciudad relacionados con la justa mundialista. Sin embargo, dichas afirmaciones fueron descartadas por las autoridades, quienes señalaron que no hay ninguna instrucción ni acuerdo en ese sentido.

El ajolote, considerado un emblema cultural y ambiental de la Ciudad de México, se mantiene como parte de la identidad de la capital y no está sujeto a modificaciones derivadas del evento deportivo.

Tanto el gobierno capitalino como el IMPI subrayaron que la preparación rumbo a la FIFA World Cup 2026 no contempla la eliminación ni sustitución de elementos representativos de la ciudad.

#NotaAclaratoria | Ante la información que circula en algunos medios de comunicación y redes sociales, acerca del retiro de la figura del ajolote en las inmediaciones del estadio Ciudad de México o algún otro espacio público con motivo de violaciones a derechos comerciales, el… pic.twitter.com/thI7WyxkxW — IMPI (@IMPI_Mexico) May 28, 2026

Asimismo, se hizo énfasis en que el ajolote, asociado a la riqueza natural de la capital, continúa siendo un símbolo reconocido y protegido dentro del imaginario cultural de la ciudad.