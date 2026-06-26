César Jáuregui Moreno agradeció públicamente el respaldo de Guillermo “Memo” Luján Peña, luego de recibir un mensaje en video que le fue enviado tras no poder asistir a la celebración de su cumpleaños.

A través de sus redes sociales, Jáuregui Moreno compartió el video y expresó su gratitud por la muestra de amistad y apoyo, señalando que este respaldo representa un compromiso importante de cara a los desafíos políticos que se avecinan.

“Comparto con ustedes este video con profunda gratitud y con la enorme responsabilidad que da el contar con su respaldo”, escribió el exfiscal.

Asimismo, manifestó su confianza en que Memo Luján continuará participando en la vida pública y política del estado, al considerar que aún tendrá un papel relevante en el próximo proceso electoral.

“Pronto estará en la trinchera que le toque para dar la batalla del 27”, expresó Jáuregui Moreno, en referencia a la contienda electoral de 2027.

El mensaje fue difundido en redes sociales como una muestra del respaldo político entre ambos personajes, en un contexto en el que comienzan a perfilarse diversos actores rumbo al próximo proceso electoral en Chihuahua.