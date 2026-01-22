En seguimiento a la búsqueda de Génesis Dibanhi Enríquez Cárdenas, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, cumplimentó una orden de cateo un domicilio en la calle 2 de octubre de la colonia Universidad, en Ciudad Juárez.

El cateo a la vivienda tuvo como objetivo la búsqueda de indicios que lleven a dar con el paradero de la adolescente Génesis Dibanhi Enríquez Cárdenas, cuyo reporte se interpuso el 19 de abril del año 2022, sin que se tuvieran resultados positivos.

La intervención judicial estuvo a cargo de agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Unidad Especializada en Investigación de Personas no Localizadas y/o Desaparecidas de la FEM y personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

Se contó con la participación de personal de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Local de Búsqueda, así como del Ejército Mexicano.

Cabe señalar que actualmente se encuentras vinculados a proceso cuatro probables responsables del delito de desaparición de personas cometido por particulares, en perjuicio de Génesis Dibanhi Enríquez Cárdenas.

Con estas acciones la Fiscalía General del Estado a través de su Unidad Especializada refrenda su compromiso con las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes de Ciudad Juárez.