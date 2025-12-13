La Comisión de Quejas y Denuncias del INE propuso sancionar al PRI y a Morena con multas superiores a los 120 mil pesos por la indebida afiliación de dos personas a estas instituciones políticas.

En la sesión de esta tarde, la comisión pidió desestimar un caso porque el ciudadano implicado demostró que se afilió de manera voluntaria a un partido y en otro el ciudadano se desistió de la queja.

“Estos cuatro procedimientos sancionadores que estamos viendo el día de hoy se sumarían, de ser aprobados, a los 50 que se someterán a consideración del Consejo General la próxima semana”, explicó Mario Velázquez, secretario técnico de la comisión.

El consejero y presidente de la comisión, Arturo Castillo, comentó que durante los últimos seis meses se han aprobado en el Consejo General cerca de 270 procedimientos ordinarios sancionadores y quedan todavía 97 pendientes por tramitar en la unidad técnica.

“Esto es un trabajo importante por parte de la unidad y un esfuerzo muy relevante que hay que reconocerle por abatir el rezago que teníamos en la tramitación de este tipo de procedimientos”, agregó.

En tanto la consejera Claudia Zavala, lamentó el rezago que se ha tenido para dar trámite a este tipo de procedimientos “no debió haber sucedido”.

“Lamentablemente hemos caducado muchos asuntos por una inactividad procesal atribuida a nosotros, pero ojalá que nosotros limpiemos ahorita todo y nunca más se vuelva a repetir que la autoridad, por el paso del tiempo, pierda esa potestad sancionadora que le ha sido concedida para preservar el interés público”, agregó.

