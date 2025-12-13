-Acusan impunidad por asesinatos y la desaparición de los 43.

Estudiantes de Ayotzinapa, los papás y mamás de los 43 normalistas desaparecidos y organizaciones sociales, marcharon para exigir justicia por sus compañeros Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados por policías durante un desalojo en la autopista del Sol el 12 de diciembre del 2011.

Al mediodía de este viernes, un contingente de estudiantes, papás y mamás junto dirigentes sociales marcharon de norte a sur por la capital de Guerrero.

La exigencia fue única: fin de la impunidad por el asesinato de Alexis y Gabriel y también por los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos por policías, militares y presuntos criminales la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala.

La marcha se enfocó en un personaje: el ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero.

El segundo mandato de Aguirre Rivero estuvo marcado por dos masacres contra normalistas de Ayotzinapa: la de la autopista del 2011 y la de Iguala del 2014.

Sin embargo, la represión del 2014 —el ataque, asesinato de tres normalistas y la desaparición de otros 43— obligó a Aguirre Rivero a dejar la gubernatura.

En la marcha, los estudiantes llevaban un muñeco de cartón que representaba al ex gobernador, el monigote lo quemaron al final.

La marcha siguió y terminó donde comenzó todo hace 14 años: en punto conocido como el Parador del Marqués, donde se cruza la carretera federal México-Acapulco y la autopista del Sol. Hicieron un mitin y celebraron una misa en honor a sus compañeros.

Juan Manuel Huikan Kuikan, estudiante de la normal Rural Justo Sierra Méndez de Hecelchakán, Campeche, fue el primer normalista asesinado, ocurrió el 12 de octubre de 1988 dentro de Ayotzinapa cuando la policía irrumpió y disparó contra los normalistas.

Luego siguieron Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría, asesinados el 12 de diciembre del 2011. Después Fredi Vázquez y Eugenio Tamarit Huerta, atropellados el 6 de enero del 2014 en la carretera Acapulco-Zihuatanejo. El 26 de septiembre del 2014 en Iguala fueron asesinados Julio Cesar Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo y Julio Cesar Ramirez Nava.

El 4 de octubre del 2016, Filemón Tacuba Castro y Jonathan Morales Hernández fueron asesinados en la salida de Chilpancingo por un presunto asaltante. Y el último crimen: Yanqui Kotha Gómez Peralta, asesinado en la salida de Chilpancingo por policías estatales el 7 de marzo del 2024.

