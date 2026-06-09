La Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió una advertencia preventiva por temperatura elevada para este martes 9 de junio, debido a que se espera una temperatura máxima de 39 grados centígrados, acompañada de condiciones mayormente soleadas y bajas probabilidades de lluvia.



De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante el día se registrarán vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 32 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre un 3 y un 15 por ciento.



Para la noche se prevé una temperatura mínima de 24 grados centígrados, con cielo mayormente despejado, vientos de la misma intensidad y una probabilidad de lluvia que disminuirá hasta un rango de entre 3 y 15 por ciento.



Protección Civil informó además que las condiciones de calor extremo continuarán durante los próximos dos días. Para el miércoles y jueves se pronostican temperaturas máximas de 39 grados centígrados y mínimas de 25 grados, con cielo soleado o mayormente soleado, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 32 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia para ambos días será mínima, entre 0 y 3 por ciento.



Ante estas condiciones, la dependencia recomienda a la población mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, utilizar ropa ligera de colores claros y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas para prevenir golpes de calor y otros problemas relacionados con las altas temperaturas.