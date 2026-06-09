La Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió una advertencia preventiva por temperatura elevada para este martes 9 de junio, debido a que se espera una temperatura máxima de 39 grados centígrados, acompañada de condiciones mayormente soleadas y bajas probabilidades de lluvia.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante el día se registrarán vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 32 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre un 3 y un 15 por ciento.
Para la noche se prevé una temperatura mínima de 24 grados centígrados, con cielo mayormente despejado, vientos de la misma intensidad y una probabilidad de lluvia que disminuirá hasta un rango de entre 3 y 15 por ciento.
Protección Civil informó además que las condiciones de calor extremo continuarán durante los próximos dos días. Para el miércoles y jueves se pronostican temperaturas máximas de 39 grados centígrados y mínimas de 25 grados, con cielo soleado o mayormente soleado, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 32 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia para ambos días será mínima, entre 0 y 3 por ciento.
Ante estas condiciones, la dependencia recomienda a la población mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, utilizar ropa ligera de colores claros y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas para prevenir golpes de calor y otros problemas relacionados con las altas temperaturas.
Protección Civil emite advertencia preventiva por temperaturas de hasta 39 grados en Ciudad Juárez
La Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió una advertencia preventiva por temperatura elevada para este martes 9 de junio, debido a que se espera una temperatura máxima de 39 grados centígrados, acompañada de condiciones mayormente soleadas y bajas probabilidades de lluvia.