Ciudad Juárez, Chih. — El Partido Verde en Ciudad Juárez consolidó con gran éxito su Décima Jornada Masiva de Vacunación y Cuidado Animal del año, la cual se llevó a cabo el pasado domingo en las inmediaciones del cruce de las Avenidas Tecnológico y Manuel Gómez Morín.

Gracias a la excelente respuesta y responsabilidad de las familias juarenses, se logró brindar atención médica preventiva a más de 600 perritos y gatitos, alcanzando una cifra de más de 900 aplicaciones de salud.

Las atenciones brindadas por el equipo de especialistas y voluntarios, fueron 276 vacunas múltiples para proteger contra diversas enfermedades clínicas, 308 vacunas antirrábicas para salvaguardar la salud comunitaria, y la aplicación de 324 pipetas para el control y prevención de pulgas y garrapatas.

Con estas acciones, el Partido Verde reafirma su compromiso permanente con el bienestar animal y la salud pública de la frontera, previniendo focos de infección y apoyando directamente a la economía de los hogares.

Al finalizar la jornada, el dirigente local del Partido Verde, Alex Pérez Escalante, expresó su profundo agradecimiento a la comunidad e informó que este programa se expandirá por todo el municipio.

“Estamos sumamente agradecidos por la gran respuesta de la ciudadanía; esto demuestra que en Juárez queremos y cuidamos a nuestras mascotas. Queremos informarle a los juarenses que esto no se queda aquí: cada mes estaremos haciendo una jornada masiva en varios sectores de la ciudad, buscando abarcar toda la frontera, para que ninguna mascota se quede sin su esquema de salud”.

Pérez Escalante agregó que la atención se da también a animales que se encuentran en situación de calle, con el propósito de evitar dispersión de enfermedades y otros problemas de salud y seguridad pública.

El Partido Verde invita a la población a mantenerse atenta a las redes sociales oficiales para conocer las próximas fechas y las colonias que se visitaran para realizar estás jornadas masivas.