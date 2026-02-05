Ciudad Juárez, Chihuahua.– La Universidad de Innovación Tecnológica (UIT) formalizó un convenio de colaboración con Red Educativa México para la implementación en Ciudad Juárez del programa de bachillerato bajo el acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dirigido a personas mayores de 18 años que cuenten con certificado de secundaria.

Este programa brinda la posibilidad de obtener el certificado oficial de bachillerato en un periodo aproximado de seis meses, mediante un esquema que integra asesorías académicas presenciales, evaluación por módulos y un examen de acreditación. El certificado es emitido conforme a la normatividad de la SEP y cuenta con validación digital mediante código QR.

El modelo está enfocado en personas que, por distintos motivos, no concluyeron su educación media superior y desean retomar su formación académica. La evaluación contempla cinco áreas de conocimiento: razonamiento lógico-matemático, comunicación, humanidades, ciencias sociales y ciencias experimentales.

Las y los participantes cuentan con hasta tres oportunidades para acreditar los módulos correspondientes. En caso de acreditación parcial, únicamente deberán presentar nuevamente las áreas pendientes.

El rector de la Universidad de Innovación Tecnológica, Dr. Edgar Lara, señaló que este convenio forma parte del compromiso institucional con la ampliación de oportunidades educativas en la región.

“Este esfuerzo conjunto permite acercar opciones de formación a personas adultas que buscan concluir su bachillerato. Como institución, refrendamos nuestro compromiso de acompañar a quienes deciden retomar su preparación académica y avanzar en su desarrollo profesional”, expresó.

Las asesorías se impartirán de manera presencial en las instalaciones de la universidad. Los grupos se conformarán de acuerdo con el registro de aspirantes y se establecerán calendarios de trabajo para cada generación.

Como requisitos de inscripción se solicita acta de nacimiento, CURP y certificado de secundaria. Las personas que concluyan su bachillerato mediante este esquema y deseen continuar estudios superiores en la UIT podrán integrarse a programas de licenciatura o ingeniería sin costo de inscripción.

La Universidad de Innovación Tecnológica se encuentra ubicada en avenida Ejército Nacional 5203, en Ciudad Juárez. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y sábados de 8:00 a 15:00 horas. Para información adicional, la institución pone a disposición el número de WhatsApp 656 308 2547.